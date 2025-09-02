Peking pod uzávěrou, Si chystá velkou vojenskou přehlídku. Objeví se nové zbraně

Kvůli akci, které se zúčastní dvě desítky zahraničních představitelů v čele s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a severokorejským vůdcem Kim Čong-unem a také íránským prezidentem Masúdem Pezeškjánem, přijal Peking mimořádně přísná bezpečnostní opatření. Celý prostor, kde bude přehlídka probíhat, je uzavřený pro veřejnost.
Pro Západ může shromáždění lídrů Číny, Ruska, Severní Koreje a Íránu představovat vznikající protiamerickou „osu otřesů“. Setkání je považováno za jedinečný okamžik, jelikož se tito čtyři lídři sešli na jednom místě poprvé, uvádí CNN.
Policie kolem rozestavěla zátarasy a uzavřené zůstanou i komerční budovy kolem trasy, dokud přehlídka neskončí, uvedla agentura AP. Většina lidí ji tak bude moci sledovat jen v televizi nebo na livestreamu.
Přípravám na přehlídku se v posledních dnech nedalo v Pekingu uniknout. Po celém hlavním městě bylo vyvěšeno více než 200 tisíc vlajek. Na hlavních silnicích a kruhových objezdech se tyčí květinová aranžmá znázorňující boj Číny proti Japonsku. Dokonce byla vytvořena nová městská světelná scenérie, která rozjasňuje budovy v obchodní čtvrti, napsal zpravodajský server BBC News.
Úředníci, kteří mají přípravu přehlídky na starosti, vydali prohlášení, podle nějž je hlavní snahou co nejvíce zabránit rušení veřejnosti. Obyvatelům Pekingu ale přehlídka obrátila život naruby.
Během nočních zkoušek trvajících týden bylo slyšet tanky projíždějící ulicemi a zvuky pochodu se ozývaly daleko za trasou přehlídky. Lidé žijící v blízkosti třídy, která vede k náměstí Tchien-an-men, byli požádáni, aby nevycházeli na balkony, aby zkoušky mohly proběhnout v tajnosti.
Školy, podniky a hotely podél trasy přehlídky budou v příštích dvou dnech uzavřeny. V některých částech města vznikly objížďky a byly vyhlášeny uzavírky linek metra, což prakticky paralyzovalo dopravu do centra metropole a z ní, dodala BBC.
Čínská armáda uvedla, že většina zbraní a vybavení zařazených do přehlídky bude veřejnosti představena poprvé. Patří mezi ně strategické zbraně pozemní, námořní a vzdušné, moderní přesné válečné vybavení a drony, přičemž konkrétně mají být k vidění nejmodernější hypersonické zbraně, rakety schopné nést jaderné hlavice a podmořské drony, uvádí CNN. Vzdušný prostor zaplní letouny a vrtulníky letící ve formaci, napsala agentura AP.
Nová geopolitická osa
Jedná se o první velkou vojenskou přehlídku v Číně od roku 2019, kdy se defilé konalo k 70. výročí založení komunistické Číny. Letošní přehlídka připomíná konec druhé světové války a jejím cílem je vzbudit v obyvatelstvu hrdost a ujistit je, že země je dostatečně silná, aby odrazila jakýkoliv útok. Rostoucí vojenská síla Číny však znepokojuje její asijské sousedy a Spojené státy.
Si Ťin-pching však s tímto okázalým projevem vojenské síly vysílá i jasné poselství Západu: Čína je silou, která chce nastavit nová globální pravidla a nebojí se zpochybnit ta stávající, upozorňuje CNN. Podle webu se Si spolu s Ruskem snaží přetvořit narativ, který je staví do role ochránců „poválečného“ mezinárodního řádu, odlišného od toho pod dominancí USA, a usiluje o delegitimizaci amerického vedení a oslabení západní solidarity
Vysocí představitelé USA a západní Evropy se přehlídky nezúčastní, stejně jako představitelé Japonska, Indie a Jižní Koreje; do Pekingu naopak přiletěl slovenský premiér Robert Fico.
Čína v současnosti bojuje s pomalým růstem ekonomiky, vysokou nezaměstnaností mladých lidí a propadem cen nemovitostí. Poptávka je slabá a nejnovější údaje naznačují, že cla uvalená americkým prezidentem Donaldem Trumpem mají negativní dopad na průmyslovou výrobu.
Zejména mezi mladými lidmi panuje nespokojenost a jejich rozčarování proniklo i na přísně kontrolovaný čínský internet. Obavy čínského vedení, aby se projevy nespokojenosti nepřelily do reálného světa, jsou jedním z důvodů mimořádných bezpečnostních opatření v Pekingu, kde žije více než 21 milionů lidí.
V některých vstupech do kanceláří byly nainstalovány bezpečnostní skenery. Použití dronů bylo zakázáno a zahraniční novináři byli navštíveni doma, někteří i vícekrát, aby měly úřady jistotu, že pochopili situaci, napsal zpravodajský server BBC News.
U vchodů na nadjezdy a mosty stojí dnem i nocí hlídky, aby zabránily jakýmkoli protestům. Někteří jejich členové mají vojenské uniformy.
Před třemi lety, když strana zvolila Si Ťin-pchinga svým vůdcem na historické třetí funkční období, rozvinul jeden protestující na mostě nad hlavní dálnicí transparent, ve kterém Si Ťin-pchinga kritizoval a žádal jeho sesazení. Demonstrant byl okamžitě odveden a nikdo netuší, co se s ním stalo, poznamenala BBC.