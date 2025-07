Čína má své mořské „monstrum“, rozvíjí ideu sovětského vznášedla

Ekranoplán označuje zvláštní druh dopravního prostředku na hranici mezi lodí, vznášedlem a letadlem s pevným křídlem. Využívá takzvaný efekt přízemní vrstvy, aerodynamického jevu projevujícího se při letu nízko nad povrchem, obvykle vodou.

Proslavil jej především Sovětský svaz, který stál za takzvaným „Monstrem Kaspického moře“. A nyní se sovětské ideje snaží rozvíjet i současná komunistická velmoc, Čína.

Naznačují to obrázky stroje na čínských sociálních sítích, pro nějž se vžilo označení „Monstrum Pochajského moře“ nebo jen „Pochajské moře“. Název odkazuje na skutečnost, že ekranoplán byl zachycen v této okrajové části Žlutého moře.

Stroj má trup ve tvaru létajícího člunu s charakteristickým uspořádáním ocasu do tvaru písmene T se dvěma svislými stabilizátory. Nad křídlem jsou umístěny čtyři proudové motory. Mají mírně zploštělé trysky naznačující tah pod úhlem dolů. Šedivý nátěr snižující viditelnost naznačuje, že stroj má vojenský účel, uvádí portál Naval News, podle něhož jde o nejambicióznější koncept ekranoplánu za poslední desetiletí. Není jasné, zda jde o prototyp, nebo ho Čína už připravuje k výrobě.

„Čína je pozoruhodná svou ochotou financovat a testovat velké množství různých technických a technologických řešení vojenských problémů,“ podotýká Justin Bronk z Royal United Services Institute. Podle něj Číňané vyvíjejí i návrhy s malou šancí na úspěch.

Výhodou ekranoplánu je, že dovede být i desetkrát rychlejší než námořní lodě. Je proto vhodný na rychlé akce, podotýká stanice Rádio Svobodná Evropa. Protože letí poměrně nízko, dovede se schovat před většinou radarových systémů, přičemž díky svému nadnášení neaktivuje protilodní miny.

Velké nákladní dveře naznačují, že jej Číňané mohou stoj chtít využívat k transportu vojenského vybavení. „Mezera, kterou by mohl ekranoplán zaplnit, by mohla spočívat ve schopnosti přepravovat náklad, který je příliš těžký i pro velká dopravní letadla, a to mnohem rychleji, než by to dokázaly tradiční lodě,“ uvádí Bronk.

„Teoreticky by to mohlo být užitečné pro schopnost Číny rychle opevnit sporné malé ostrovy značným počtem protilodních a protiletadlových raketových systémů,“ dodává analytik.

Dlouhodobým problémem ekranoplánu omezujícím jeho využití je obrovský výkon, který potřebuje vyvinout pro vzlet. Též se pomalu otáčí. Hrozí u nich i větší riziko nárazu do ptáků.

Potenciál ekranoplánu zaujal i Agenturu ministerstva obrany pro pokročilé výzkumné projekty (DARPA), která vytvářela vlastní projekt, Liberty Lifter. Nyní ale oznámila, že od něj ustupuje.