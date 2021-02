Čína vrací úder: Amerika nechala WHO na holičkách, teď kritizuje země, které při organizaci stály

PEKING Peking se důrazně ohradil proti kritice Spojených států ohledně vyšetřování expertního týmu Světové zdravotnické organizace (WHO). Ten v Číně pátral po původu pandemie koronaviru. Podle Číny USA nechaly minulý rok WHO na holičkách poté, co organizaci odmítly financovat, teď se ale prý chovají, jako by se nic nestalo. Spojené státy by se podle Číny měly chovat transparentně a ne hrát na různé strany.

Čína reaguje na kritiku, která zazněla z Washingtonu na adresu závěrů vyšetřování týmu WHO v Číně. Poradce amerického prezidenta pro národní bezpečnost Jake Sullivan řekl, že Spojené státy znepokojuje, jak byly závěry zprostředkovány. Podle Sullivana je naprosto klíčové, aby zpráva byla nezávislá a „bez úprav ze strany čínské vlády“. Agentura Reuters připomíná, že ze strany současné americké administrativy zaznívají podobné výhrady na adresu Pekingu jako od předchozí vlády prezidenta Donalda Trumpa.

Mise WHO, která strávila čtyři týdny v Číně, aby tam pátrala po původu pandemie covidu-19, tento týden uvedla, že se dopodrobna nezabývala otázkou, zda koronavirus nemohl uniknout z laboratoře, což je podle ní velmi nepravděpodobné. Washington dal najevo, že by chtěl přezkoumat data, která mise získala. Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus v pátek řekl, že všechny hypotézy ohledně původu onemocnění jsou stále otevřené.

Trumpova vláda opakovaně dávala najevo, že má podezření, že virus unikl z laboratoře v Číně, což Peking zásadně odmítá. Trump Spojené státy loni z WHO vyvedl, když předtím organizaci obvinil z opožděné reakce v začátcích šíření koronaviru a z přílišné náklonnosti k Číně. Demokrat Biden krátce po nástupu do funkce oznámil, že Spojené státy se k WHO zase připojí.



„Jsme silně znepokojeni způsobem, jakým byly zveřejněny počáteční poznatky z vyšetřování původu covidu-19 a otázkami ohledně procesu, jak jich bylo dosaženo,“ uvedl Sullivan.

USA musí dodržovat nejvyšší standardy, zní z Číny

Čínská ambasáda ve Washingtonu podle serveru South China Morning Post uvedla, že Spojené státy se loni rozhodly opustit WHO a přestat ji financovat, jen aby se k WHO zase připojily o pár měsíců později. „USA se chovají, jako by se nic z toho vůbec nestalo, ale ukazují prstem na země, které ji celou dobu pandemie koronaviru věrně podporovaly, a také na WHO jako takovou,“ uvedla ambasáda.

„Obecně se má za to, že Spojené státy budou udržovat své jednání v rámci nejvyšších standardů, že se budou chovat seriózně, zodpovědně a transparentně. Očekávali bychom, že USA budou WHO podporovat, nikoliv znevažovat její práci,“ vzkázal Peking.



Tiskový mluvčí čínského ministerstva zahraničí do Washingtonu vzkázal, že by si Spojené státy měly vzít příklad z čínského přístupu a pozvat experty z WHO, aby provedli výzkumy a studie v nejmodernějších amerických centrech. „USA by se měly chovat transparentně a otevřeně, tedy stejně jako Čína,“ uvedl tiskový mluvčí Wang Wen-pin.

Šéf týmu WHO Peter Ben Embarek na úterní tiskové konferenci uvedl, že podle dosavadních zjištění je virus SARS-CoV-2 pravděpodobně přírodního původu a jeho hostitelem mohli být netopýři. Že by virus unikl z laboratoře je podle Embareka vysoce nepravděpodobné. Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus v neděli na tiskové konferenci podle agentury Reuters ale řekl, že WHO zatím žádné hypotézy o původu covidu-19 nevyloučila.

„Vyskytly se otázky, zda byly některé z hypotéz odloženy stranou. Poté, co jsem mluvil s některými členy týmu, bych chtěl potvrdit, že všechny hypotézy zůstávají otevřené a žádají si další analýzy a zkoumání,“ sdělil šéf WHO.

Čína se snaží vyhnout obviněním, že objev nového typu koronaviru zpočátku tajila a umožnila tak rozšíření nákazy. Vládnoucí čínská komunistická strana tvrdí, že virus pochází ze zahraničí, například z dovezených mořských plodů. Embarek tuto hypotézu v úterý nevyloučil.