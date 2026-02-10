Čína zakáže Kanadě hokej, blouzní Trump kvůli čínsko-kanadské obchodní dohodě

Autor: ,
  6:31aktualizováno  6:31
Americký prezident Donald Trump chce zabránit otevření nového mostu mezi Detroitem a kanadským městem Windsor. Jako důvod označil kanadské vlastnictví mostu, obchodní spory o prodej amerického alkoholu v Ontariu, kanadská cla a také kanadskou obchodní dohodu s Čínou. První věc, kterou Čína Kanadě udělá, že jí zakáže lední hokej, napsal na konto čínsko-kanadské dohody.

Americký prezident Donald Trump. (3. února 2026) | foto: ČTK

„Jak každý ví, Kanada po desetiletí jednala s USA velice nespravedlivě,“ napsal Trump na úvod svého příspěvku. V něm kritizuje, že Kanada most zcela vlastní a že na jeho výstavbu nepoužívala americký materiál.

Dále uvádí, že Ontario neumožňuje prodávat americké lihoviny a další americké alkoholické produkty a že americké zemědělce ohrožují kanadská cla na mléčné výrobky.

Donald J. Trump @realDonaldTrump

As everyone knows, the Country of Canada has treated the United States very unfairly for decades. Now, things are turning around for the U.S.A., and FAST! But imagine, Canada is building a massive bridge between Ontario and Michigan. They own both the Canada and the United States side and, of course, built it with virtually no U.S. content. President Barack Hussein Obama stupidly gave them a waiver so they could get around the BUY AMERICAN Act, and not use any American products, including our Steel. Now, the Canadian Government expects me, as President of the United States, to PERMIT them to just �take advantage of America!� What does the United States of America get � Absolutely NOTHING! Ontario won't even put U.S. spirits, beverages, and other alcoholic products, on their shelves, they are absolutely prohibited from doing so and now, on top of everything else, Prime Minister Carney wants to make a deal with China � which will eat Canada alive. We�ll just get the leftovers! I don't think so. The first thing China will do is terminate ALL Ice Hockey being played in Canada, and permanently eliminate The Stanley Cup. The Tariffs Canada charges us for our Dairy products have, for many years, been unacceptable, putting our Farmers at great financial risk. I will not allow this bridge to open until the United States is fully compensated for everything we have given them, and also, importantly, Canada treats the United States with the Fairness and Respect that we deserve. We will start negotiations, IMMEDIATELY. With all that we have given them, we should own, perhaps, at least one half of this asset. The revenues generated because of the U.S. Market will be astronomical. Thank you for your attention to this matter!

PRESIDENT DONALD J. TRUMP

9. února 2026 v 22:43, příspěvek archivován: 10. února 2026 v 6:18

Doplnil, že kanadský premiér Mark Carney chce nyní uzavřít obchodní dohodu s Čínou. „Která sežere Kanadu zaživa,“ uvedl prezident USA. Varoval, že první věc, co Čína v Kanadě udělá, bude zrušení ledního hokeje.

Trump chce půlku kanadského mostu

„Nedovolím, aby se tento most otevřel, dokud nebudou Spojené státy plně odškodněny za vše, co jsme jim (Kanaďanům) dali,“ uvedl Trump. Rovněž chce, aby Kanada jednala s USA s úctou a spravedlivě. S Kanadou chce Trump nyní jednat, podle něj by USA měly vlastnit nejméně polovinu mostu.

Dokončovaný most přes řeku Detroit, který ponese jméno hokejové legendy Gordieho Howea, prakticky celý financovala Kanada. Stavbu v hodnotě 4,6 miliardy dolarů (93,6 miliardy Kč) kritizuje vedle Trumpa rovněž rodina Morounových z Detroitu, která vlastní stávající most Ambassador. Podle nich nový most naruší jejich výhradní právo na výběr mýta.

Za Trumpova prvního prezidentského mandátu se tato rodina na šéfa Bílého domu obrátila, aby projekt zastavil, ten to ale tehdy odmítl s tím, že stavba je pro obě země důležitá, připomenula kanadská veřejnoprávní televizní a rozhlasová společnost CBC.

Reuters napsal, že most nyní využil Trump k novému útoku proti Kanadě kvůli obchodním sporům. Agentura poznamenala, že prezident během svého druhého mandátu Kanadě opakovaně hrozí, mimo jiné vysokými cly. Trump rovněž vícekrát hovořil o tom, že Kanada by se měla stát součástí USA, kanadského premiéra Carneyho i jeho předchůdce Justina Trudeaua pak nazýval guvernéry. Odkazuje tak na to, že guvernéři stojí v čele států USA.

Čína zakáže Kanadě hokej, blouzní Trump kvůli čínsko-kanadské obchodní dohodě

