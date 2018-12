Čína po pohřbech se striptérkami zakročí i proti okázalým svatbám. Neslučují se se socialismem

Peking Čínská vláda vyzvala k zakročení proti rostoucímu počtu okázalých svateb v zemi. Ministerstvo pro občanské záležitosti odsoudilo extravagantní svatební obřady i předražené svatební dary. Neslučují se podle něj se socialismem i čínskou kulturou, napsal web deníku The Daily Telegraph.

Kromě socialistických a čínských kulturních hodnot by měli Číňani do plánování svateb a rodiny zahrnout také politickou ideologii prezidenta Si Ťin-pchinga, uvedli vládní činitele na víkendové konferenci o svatební reformě. Místní úřady nyní budou muset vytvořit více specifická nařízení o svatební etiketě. Obřady by tak měly být jednodušší a více tradiční.



Svatby jsou v Číně příležitostí blýsknout se bohatstvím; kromě vysokých výdajů za hostiny a svatební oblečení se utrácí i za svatební fotografie v zámoří. Zároveň platí, že čím okázalejší svatba, tím dražší musí být i svatební dary.

Okázalé svatby se prý neslučují se socialismem.

Peking se snaží proti okázalým obřadům zakročit už několik let. Nejdříve se tamní činitelé zaměřili na přehnané pohřby, na něž některé rodiny najímaly striptérky nebo profesionální smuteční hosty; někteří se kvůli pořádaní velkolepých pohřebních obřadů i zadlužili. Nyní se čínské úřady soustředí na honosné svatby.



Jeden z čínských regionů zavedl pro svatby omezení už loni. Například svatebních hostů nesmí být více než 200 a hodnota svatebních darů nesmí přesáhnout 60 000 jüanů (bezmála 200 000 korun). Auta i nemovitosti nejsou jako dary přípustné.

Úřady chtějí mimo jiné zakročit proti násilí, které v posledních letech vzrostlo při tradičních žertech pro nevěstu a ženicha. Ty měly původně odlehčit atmosféru před „velkým dnem“. V běžné praxi však často přerůstají v násilné i sexuální trestné činy.