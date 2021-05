Čína zařizuje mír, Izraeli a Palestině se nabídla jako mediátor rozhovorů. Chce jen zvýšit vliv, reagují analytici

PEKING Zastavte boje a přejděte k mírovým hovorům. Tímto způsobem vyzývá Peking Izrael a Palestinu, aby složily zbraně a zasedly k jednání, k němuž se Čína nabídla jako organizátor. Čínská diplomacie chce využít toho, že v květnu předsedá Radě bezpečnosti OSN. Podle analytiků se ale jedná o další promyšlený krok, jak ve vlastním zájmu zvýšit svůj vliv na Blízkém východě.

Čínská nabídka, že bude hostit mírové jednání mezi Izraelci a Palestinci, se objevila už koncem minulého týdne. Během on-line zasedání Rady bezpečnosti OSN s ní přišel čínský ministr zahraničí Wang I, který znovu vyzval ke složení zbraní a také k tomu, aby Izrael uvolnil blokádu a útoky na Pásmo Gazy. Wang se zároveň opřel do Spojených států, jejichž přístup podle něj brání v usmíření obou stran konfliktu.

„Budeme pokračovat ve zvýšené snaze dosáhnout míru a propagovat dialog místo boje, chceme totiž dostát naší odpovědnosti jako předsednické země Rady bezpečnosti,“ řekl Wang. „Ještě jednou opakuji, že jsme pozvali zástupce Izraele i Palestiny do Číny, kde jsme připraveni obě strany vřele přivítat a být mediátorem rozhovorů,“ dodal.



Podle Pekingu by se měla obnovit jednání o řešení dvou států, které zahrnuje východní Jeruzalém jako hlavní město Palestiny. Izraelské ozbrojené složky podle Wanga musí přestat vyhazovat Palestince z jejich domovů, zastavit násilí a výhrůžky vůči muslimům. Izrael by také měl respektovat status quo u svatých míst jednotlivých náboženství v Jeruzalémě, kde se nachází kromě známé mešity al-Aksá také Chrám Božího hrobu nebo Zeď nářků.



K čínské snaze o zastavení konfliktu se v rámci OSN připojily také Norsko a Tunisko. Všechny tři země se snažily prosadit prvotní diskuse Rady bezpečnosti za zavřenými dveřmi. Čína však slovy tiskového mluvčího resortu zahraničí přímo Izrael neodsoudila. Uvedla ale, že na vině za krvavý konflikt jsou v první řadě Spojené státy.

Analytici: Čínu zajímá jen její vliv v oblasti

Peking umocňuje rivalitu právě s USA v boji o co největší globální vliv, tvrdí analytici a pozorovatelé. Washington podle Číny blokuje společné prohlášení a zásah proti násilí mezi Izraelem a Palestinou, protože je blízkým spojencem právě Izraele.

Ředitel Institutu středovýchodních studií na Severozápadní univerzitě ve městě Si-an a blízký pozorovatel celé situace Chuang Min-sing pro server South China Morning Post uvedl, že Čína nechápe dostatečně geopolitickou situaci v oblasti, její neutrální postoj by však podle něj mohl zafungovat.



„Čína se léta snaží praktikovat politiku nezasahování do cizích záležitostí, situace na Středním východě je navíc natolik komplikovaná, že je čínská vláda velmi opatrná v tom, kam až může zajít,“ řekl Chuang s tím, že by Číně mohlo její snažení vyjít, protože Spojené státy v oblasti udržují vztahy nejvíce právě s Izraelem, z čehož má obavy i Evropa. Čína by se tak mohla orientovat na okolní arabské země. „Peking má pocit, že Spojené státy si nutí všechny ostatní vybírat strany, proto se Čína snaží získat si přátelé, s nimiž by se mohla spíše postavit tlaku USA,“ dodal Chuang.

Současná eskalace konfliktu je nejhorší od poslední války mezi Izraelem a radikálním hnutím Hamás v roce 2014. Situace se výrazně vyostřila v pondělí večer, když Hamás a další teroristická skupina Islámský džihád začaly z Pásma Gazy ostřelovat izraelské území, na což Izrael odpověděl masivními nálety. Ostřelování předcházely vícedenní střety Palestinců s izraelskou policií v Jeruzalémě. Hamásem vedené ministerstvo zdravotnictví hlásí zatím 188 mrtvých včetně 55 dětí. Izrael na své straně registruje deset mrtvých včetně dvou dětí.



„Pokaždé, když Izrael slyší zahraničního lídra mluvit o právu Izraele na sebeobranu, dodá mu to odvahu, aby pokračoval ve vraždění celých rodin, zatímco spí,“ řekl RB OSN palestinský ministr zahraničí Rijád Málikí.

Izraelský velvyslanec při OSN Gilad Erdan řekl, že izraelská reakce na nevybíravé útoky Hamásu přísně dodržuje mezinárodní právo a že země podniká „bezkonkurenční kroky k prevenci civilních obětí“. „Izrael používá své rakety, aby chránil své děti. Hamás používá děti, aby chránil své rakety,“ řekl Erdan.

Zmocněnec OSN pro Blízký východ Tor Wennesland, řekl, že „mezinárodní společenství hraje klíčovou roli a nyní musí přijmout opatření, která stranám umožní ustoupit z prahu“.

V tuto chvíli se zdá, že snahy Egypta, Kataru a OSN zprostředkovat klid zbraní nezaznamenaly posun. V regionu je od pátku vyslanec Spojených států Hady Amr a americký prezident Joe Biden v sobotu zvlášť telefonoval s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem a palestinským prezidentem Mahmúdem Abbásem. K úsilí zmírnit napětí mezi Izraelem a Hamásem se podle dnešního prohlášení krále Abdalláha II. připojilo i Jordánsko.