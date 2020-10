Čína zbrojí poblíž Tchaj-wanu, její armáda už provedla simulaci invaze. Jen krůček od útoku, říká bývalý generál

Peking/Tchaj-pej Kvůli snaze Tchaj-peje rozšiřovat diplomatické styky se západem Čína zvyšuje nátlak. Její armáda přesunula nové balistické střely do oblasti blízké ostrovu Tchaj-wan, zintenzivňuje i vojenská cvičení a v místě dochází k rozšiřování základen. Peking už dokonce provedl simulaci invaze.

Čínská lidová osvobozenecká armáda (PLA) nahradila staré balistické střely krátkého doletu DF-11 a DF-15 pokročilejšími střelami DF-17 s delším doletem. Ty by mohly Tchaj-wan zasáhnout. „Nové střely mají delší dolet a jsou přesnější,” řekl serveru South China Morning Post (SCMP) zdroj, který chtěl zůstat v anonymitě kvůli citlivosti tématu. „Každá jednotka v této oblasti je plně vybavena,” dodal.

Čína dlouhodobě zvětšuje armádní základny, přesunuje vojenskou infrastrukturu a jednotky do oblastí poblíž Tchaj-wanu. To vyvolává podezření, že se země připravuje na invazi. „Velikost základen v jižní a východní oblasti se za poslední rok zdvojnásobila, to ukazuje, že armáda se připravuje na vojenský útok na Tchaj-wan,” uvedl nejmenovaný zdroj.



Peking zvyšuje napětí i častějšími vojenskými cvičeními v okolí ostrova. Například minulý týden během tchajwanských oslav založení státu armáda provedla simulaci invaze. Ta zahrnovala průlety dronů, stíhaček, nácvik bombardování, zkoušky raket, vojáci dokonce vstupovali na území ostrova, informuje SCMP. Celou „invazi“ zaznamenala čínská vláda na propagandistickém videu.

Bývalý čínský armádní generál Wang Zaixi označil tato vojenská zničení za „bezprecedentní”. Dále řekl: „Cvičení armády, při kterých se střílí zbraněmi, ukazují, že Čína je pouze krůček od skutečného útoku.” Analytici podle SCMP tvrdí, že čínská cvičení mají spíše zastrašující funkci a ke skutečné invazi nevidí ze strany Číny důvod. Každopádně se zdá, že výzvu k uklidnění vztahů mezi zeměmi, kterou pronesla prezidentka Tchaj-wanu Cchaj Jing-wen během svátků, Čína nevyslyšela.



Napjaté vztahy

Čína považuje Tchaj-wan za odštěpenou provincii, kterou si má v úmyslu vzít zpět, píše hongkongské zpravodajství. Vztahy Pekingu a Tchaj-peje jsou napjaté od doby, kdy byla v roce 2016 zvolena prezidentkou Tchaj-wanu Cchaj Jing-wen. Ta odmítla uznat politiku jedné Číny, tedy to že ostrov je oficiální provincií Čínské lidové republiky. Prezidentka naopak směřuje zemi k co největší autonomii.

Vztahy se zhoršují i kvůli rozšíření diplomatických vztahů mezi Tchaj-wanem a jinými západními mocnostmi, jako jsou Spojené státy či země Evropské unie. Tchaj-wan v srpnu navštívila americká ministrně zdravotnictví, což byla nejvyšší státní návštěva ze strany USA na Tchaj-wanu za posledních 41 let. Do země rovněž zavítal na přelomu srpna a září i český předseda Senátu Miloš Vystrčil.

Tchaj-pej navíc s USA podepsal řadu dohod o dovozu zbraní včetně mobilního raketového systému Patriot, který zajišťuje protiraketovou obranu. Dále se zvyšuje přítomnost Námořní pěchoty Spojených států v oblasti pobřeží Číny. USA v roce 2017 postavila v čínské provincii Fu-ťien, která zčásti náleží Tchaj-wanu, vojenské velitelství, z něhož deleguje své námořní jednotky.