Nový koronavirus podle portálu The South China Mornig Post dostal jméno HKU5-CoV-2. Výzkum vedla renomovaná viroložka Š’ Čeng-li, která si díky rozsáhlému výzkumu netopýřích koronavirů vysloužila přezdívku „batwoman“.

Nově objevený virus patří do podrodu merbecovirusů, kam spadá i virus způsobující blízkovýchodní respirační syndrom (MERS). Jedná se o novou linii koronaviru HKU5, který byl původně identifikován u netopýrů druhu Pipistrellus abramus v Hongkongu.

Výzkum ukázal, že HKU5-CoV-2 může vázat lidský receptor ACE2, což naznačuje potenciál pro mezidruhový přenos. Přesto vědci upozorňují, že účinnost vazby na lidský ACE2 je „významně nižší“ než u viru SARS-CoV-2, který způsoboval covid. Riziko přenosu na lidskou populaci by proto nemělo být přeceňováno.

Vzhledem k možným rizikům vědci zdůrazňují potřebu dalšího monitorování. Světová zdravotnická organizace již zařadila merbecoviry na seznam vznikajících patogenů vyžadujících pandemickou připravenost.

Do výzkumu se zapojili vědci z Guangzhou Laboratory, Guangzhou Academy of Sciences, Wuhan University a Wuhan Institute of Virology. Jejich závěry byly publikovány v recenzovaném časopise Cell.

Virologické pracoviště ve Wu-chanu čelí podezření, že právě z něj unikl koronavirus, který před pěti lety zabil miliony lidí a paralyzoval svět. Tuto hypotézu po nástupu Donalda Trumpa do Bílého domu podpořila i americká tajná služby CIA.

Š’ Čeng-li sehrála klíčovou roli ve výzkumu nemoci covid-19 a už několikrát popřela tvrzení, že by Wuhan Institute of Virology byl za pandemii zodpovědný. Původ covidu zůstává předmětem debat. Některé studie naznačují, že virus pochází z netopýrů a na člověka se přenesl prostřednictvím mezihostitele.