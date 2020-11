Číně za Bidena lépe nebude. Obává se sjednocení Západu, vzestup USA podle odhadů ale chvíli potrvá

PEKING/PRAHA Číňané se ke zvolení Joea Bidena americkým prezidentem dosud oficiálně nevyjádřili. Ukazuje to jejich přesvědčení, že se na jejich konkurenčním vztahu s USA nic nemění.

V záplavě gratulací nově zvolenému americkému prezidentovi Joeu Bidenovi je nápadná absence dvou mocností – Ruska a Číny. Oba státy dosud čekají na oficiální výsledek.



„Zaznamenali jsme, že Joe Biden ohlásil volební vítězství. Chápeme, že o výsledku amerických prezidentských voleb se rozhodne v souladu s americkými zákony a procedurami,“ uvedl na pondělní tiskové konferenci Wang Wen-pin, mluvčí čínského ministerstva zahraničí.

Již před nedávnými volbami analytici předpovídali, že ať už se prezidentem Spojených států stane Donald Trump, nebo Joe Biden, na jejich konkurenčním vztahu s Čínou se stěží něco změní. Rozdíl bude spíš ve způsobu, jakým se USA s čínskými ambicemi budou vypořádávat. Vítězstvím Joea Bidena se prosadilo multilaterální pojetí světového pořádku oproti izolacionistické politice Donalda Trumpa. Mnoho čínských funkcionářů však tento vývoj nevítá i proto, že by Čína v budoucnu mohla čelit sjednocenému Západu.



Trumpova obchodní válka

„Ve výsledku by Bidenova administrativa mohla být pro Čínu přínosem v prvním roce nebo dvou, poněvadž jí bude trvat, než zvrátí změny provedené Trumpem,“ cituje deník The Financial Times Wanga Chu-i-ao, poradce čínské státní rady a předsedu vlivného think tanku s vazbami na komunistickou stranu. „Z dlouhodobého hlediska by se ale mohlo jednat o vážnější hrozbu.“

Donald Trump z Číny v roce 2016 udělal velkou součást své prezidentské kampaně. Po svém nástupu do funkce usiloval o uzavření výhodné bilaterální obchodní dohody. Když z čínské strany nepřicházely konkrétní kroky, USA zavedly 25procentní cla na dováženou ocel a 10procentní na hliník. Ta se sice týkala všech dovozců, primárně však zasáhla Čínu. Peking reagoval zdaněním 128 amerických produktů, včetně sójových bobů, klíčových pro Donalda Trumpa z politického hlediska – pěstují se totiž převážně v republikánských státech.

Tak v dubnu 2018 začala čínsko-americká obchodní válka. Ze začátku se obě strany spíš „oťukávaly“. Již v červenci téhož roku však USA ohlásily zdanění čínského zboží v hodnotě 200 miliard dolarů. Číňané kontrovali stejnou mincí v hodnotě 60 miliard dolarů. Prvotní snahy o uklidnění konfliktu se nezdařily a přetlačovaná se vlekla celý další rok.

V jeho průběhu stihly USA mj. uvalit sankce na čínského telekomunikačního giganta Huawei. Tento krok měl dalekosáhlé mezinárodní důsledky, poněvadž Huawei se snaží po světě budovat sítě 5G. Konečně v lednu tohoto roku přišla tolik očekávaná obchodní dohoda. Washington snížil svá cla na polovinu, zatímco Čína se zavázala k nákupu amerických produktů, zejména politicky významných sójových bobů.



Návrat tenzí kvůli covidu

Jen co ale přišlo tolik vítané uvolnění napětí, udeřila pandemie. A ta srazila čínsko-americké vztahy na pomyslné dno. Donald Trump s oblibou hovořil o „čínském viru“, popřípadě přímo „čínském moru“ a slíbil svým voličům, že „Čína za to zaplatí“.

Peking na oplátku šířil konspirační teorie o rozšíření viru americkou armádou. Jednalo se sice především o válku mediální, která čínsko-americké obchodní vztahy zásadně neovlivnila, k dalšímu sbližování však rozhodně nepřispěla. Její intenzitu navíc posílil i fakt, že pro prezidenta Si Ťin-pchinga je pomyslná přetlačovaná s americkým prezidentem politicky výhodná – může se totiž pasovat do role ochránce Číny před spiknutím Západu.

„Pod Bidenem nedojde k zásadním rozdílům v otázkách Tchaj-wanu, Hongkongu, Jihočínského moře, Sin-ťiangu (provincii na severozápadě Číny, obývanou muslimskými Ujgury – pozn. red.), Tibetu a nezmění ani čínskou situaci ohledně náboženských a lidských práv,“ soudí podle The Financial Times Š’ Jin-chung, profesorka Čínské lidové univerzity v Pekingu. „Biden ale není zdaleka tak divoký, vulgární a nestálý jako Trump, takže lze čekat, že do Washingtonu přinese stabilnější a lépe předvídatelnou politiku vůči Číně.“

Odměřený čínský postoj k budoucí americké vládě odhaluje dlouhodobé napětí, které mezi oběma velmocemi panuje. Ať už proti Pekingu bude stát „nepřítel“ Trump, nebo „soupeř“ Biden, na tomto vztahu se nic nemění.