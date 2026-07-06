Zkouška byla „rutinní součástí“ každoročního čínského vojenského cvičení, uvedla Nová Čína.
Za destabilizující pro region označila zkoušku ještě před jejím provedením australská ministryně zahraničí Penny Wongová.
„Austrálie jasně vyjádřila, že se tento navrhovaný test odehrává v kontextu rychlého vojenského zbrojení ze strany Číny,“ řekla Wongová novinářům na tiskové konferenci na tichomořském ostrově Fidži. Canberra tam s ostrovní vládou dnes podepsala obrannou dohodu, kterou agentura Kjódó nazvala přelomovou.