Čína v Tichém oceánu odpálila z ponorky střelu, nesla maketu bojové hlavice

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  7:47aktualizováno  8:09
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: AP

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
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Čínská armáda dnes v Tichém oceánu zkušebně z ponorky odpálila střelu, která nesla maketu bojové hlavice. S odvoláním na státní tiskovou agenturu Nová Čína o tom napsala agentura Reuters. O testu předtím informovala i australská média, podle kterých Peking před zkouškou informoval diplomaty v regionu.

Zkouška byla „rutinní součástí“ každoročního čínského vojenského cvičení, uvedla Nová Čína.

Za destabilizující pro region označila zkoušku ještě před jejím provedením australská ministryně zahraničí Penny Wongová.

„Austrálie jasně vyjádřila, že se tento navrhovaný test odehrává v kontextu rychlého vojenského zbrojení ze strany Číny,“ řekla Wongová novinářům na tiskové konferenci na tichomořském ostrově Fidži. Canberra tam s ostrovní vládou dnes podepsala obrannou dohodu, kterou agentura Kjódó nazvala přelomovou.

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