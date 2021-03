Vakcína od čínské firmy Sinovac je podle výrobce bezpečná pro děti od tří let

Peking Vakcína proti covidu-19 čínské firmy Sinovac je bezpečná i pro děti ve věku mezi třemi a sedmnácti lety. Oznámili to dnes zástupci společnosti na základě předběžných testů a výsledky zjištění zaslali čínskému regulátorovi používání léků.

V Číně a dalších zemích bylo zatím využito 70 milionů vakcín od firmy Sinovac. Čína dosud schválila použití jenom k očkování dospělých. Ředitel firmy Kang Čeng dnes uvedl, že počáteční a následné testy provedené na 550 dětech prokázaly, že vakcína vyvolává imunitní reakci. U dvou dětí - u tříletého a šestiletého - se po naočkování objevila vysoká horečka, u zbylých případně jen mírné symptomy.



Profesor medicíny ze Singapuru Eng Eong Ooie, který vede vývoj další vakcíny, řekl, že „je velmi vítané, když se prokáže, že je vakcína bezpečná a vyvolá potenciálně užitečnou reakci proti viru SARS-CoV-2“. Údaje, jež Sinovac zveřejnila, ale podle něj nestačí na to, aby bylo možné otázku bezpečnosti vakcíny pro děti uzavřít.

U dětí se většinou při nákaze koronavirem nevyskytují vážné komplikace, ale riziko existuje i pro ně a navíc mohou virus dále šířit. Jak napsala agentura AP, i když se zatím očkování zaměřuje na dospělé, pro ukončení pandemie bude nutné imunizovat také děti.

Vakcína firmy Pfizer má zatím povolení aplikace u lidí od 16 let a provádějí se testy jejího použití v nižší věkové skupině od 12 do 16 let. Firma Moderna už prověřuje možnosti použití své vakcíny u 12letých dětí a starších. Minulý týden oznámila, že zahájila studii i ve skupině dětí mladších 12 let.