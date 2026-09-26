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Čínská první dáma poutá pozornost. S Melanií mluvila anglicky bez tlumočníka

  7:07aktualizováno  7:07
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Čínská první dáma Pcheng Li-jüan a americká první dáma Melania Trumpová pózují...

Čínská první dáma Pcheng Li-jüan a americká první dáma Melania Trumpová pózují se studenty pěveckého sboru školy Hope Chinese School v Národním muzeu asijského umění Smithsonian ve Washingtonu. (24. září 2026) | foto: Finn GomezČTK

Čínská první dáma Pcheng Li-jüan a americká první dáma Melania Trumpová...
Americký prezident Donald Trump s manželkou Melanií vítají čínského prezidenta...
Americký prezident Donald Trump a čínský prezident Si Ťin-pching se účastní...
Americký prezident Donald Trump a čínský prezident Si Ťin-pching se účastní...
12 fotografií
Čínská první dáma Peng Liyuan ve Washingtonu upoutala pozornost svou angličtinou. Při setkání s Melanií Trumpovou si podle záběrů z návštěvy krátce povídala bez viditelné pomoci tlumočníka. Peng Liyuanová se během návštěvy objevila také po boku místního mládežnického sboru, kterému poděkovala za vystoupení v čínštině.

Do Washingtonu čínský vůdce Si Ťin-pching spolu se svou manželkou Peng Liyuan, aby se zúčastnil summitu s americkým prezidentem. Zatímco hlavní pozornost směruje čínský prezident k jeho jednání s Donaldem Trumpem, výraznou pozornost na sebe upoutala jeho manželka Peng. Čínská první dáma při setkání s Melanií Trumpovou hovořila anglicky a podle záběrů z návštěvy k tomu nepotřebovala tlumočníka.

Čínská první dáma Pcheng Li-jüan a americká první dáma Melania Trumpová pózují se studenty pěveckého sboru školy Hope Chinese School v Národním muzeu asijského umění Smithsonian ve Washingtonu. (24. září 2026)
Čínská první dáma Pcheng Li-jüan a americká první dáma Melania Trumpová přicházejí na návštěvu Národního muzea asijského umění Smithsonian ve Washingtonu. (24. září 2026)
Americký prezident Donald Trump s manželkou Melanií vítají čínského prezidenta Si Ťin-pchinga a jeho manželku Pcheng Li-jüan po jejich příletu na leteckou základnu Andrews v Marylandu. (23. září 2026)
Americký prezident Donald Trump a čínský prezident Si Ťin-pching se účastní uvítacího ceremoniálu na letecké základně Andrews v Marylandu. Trump Siho přivítal při jeho státní návštěvě Spojených států. (23. září 2026)
12 fotografií

Podle The News International, které se odvolává na analýzu odezírání ze rtů, se Peng údajně obracela na nejmladšího syna Donalda a Melanie Trumpových Barrona. Při rozhovoru měla gestem naznačit jeho výšku a použít anglické slovo „wonderful“. Přesný obsah jejich krátké konverzace však z veřejných záběrů nelze spolehlivě určit.

Obě ženy spolu následně strávily další část programu. Během návštěvy Národního muzea asijského umění Smithsonian byly zachyceny při neformálním rozhovoru bez viditelné přítomnosti tlumočníka.

Pěvkyně po boku prezidenta

Peng Liyuan není v Číně známá pouze jako manželka prezidenta. Před vstupem do politiky svého manžela byla výraznou pěvkyní a působila jako sopranistka v armádním uměleckém souboru.

Právě její veřejné vystupování nyní využívá během zahraničních cest. Ve Washingtonu se setkala s místním mládežnickým sborem, který jí zazpíval čínskou lidovou píseň „Jasmínový květ“. Po vystoupení dětem poděkovala a povzbuzovala je k dalšímu studiu čínského jazyka a kultury.

Čínský velvyslanec ve Washingtonu Xie Feng následně na sociální síti X zveřejnil video z akce. Napsal, že Peng mladé Američany povzbudila, aby se stali „vyslanci přátelství“ mezi Čínou a Spojenými státy.

Její vystoupení se popisuje jako součást takzvané „měkké síly“. Podle Joea Mazura, analytika geopolitiky z poradenské společnosti Trivium China, může Peng pomáhat vytvářet lidštější obraz Číny v době, kdy jsou vztahy mezi Washingtonem a Pekingem zatížené spory například v oblasti obchodu nebo kolem Tchaj-wanu.

Neobvykle výrazná role

Ve srovnání s manželkami některých předchozích čínských představitelů je veřejná role Peng poměrně výrazná. Čínské první dámy se v minulých desetiletích zpravidla držely spíše v pozadí.

Tento přístup se spojuje mimo jiné s historickou zkušeností s Ťiang Čching, manželkou Mao Ce-tunga a jednou z nejvýraznějších postav Kulturní revoluce. Její politické působení se stalo jedním z důvodů, proč byly manželky čínských nejvyšších představitelů později vnímány především jako soukromé osoby.

Peng se naopak v posledních letech objevuje při některých zahraničních cestách po boku svého manžela a věnuje se především kulturním, vzdělávacím a sociálním tématům. V minulosti se například angažovala v oblasti prevence HIV a AIDS.

Její veřejné působení ale zároveň zůstává v Číně citlivou záležitostí. Přesto je ale čínská veřejná debata o osobním životě nejvyšších představitelů omezená. Zájem o její módu nebo znalost angličtiny se proto na čínských sociálních sítích výrazněji neprojevuje.

Peng Liyuan je druhou manželkou Si Ťin-pchinga. Pár má dceru, která studovala na Harvardově univerzitě.

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