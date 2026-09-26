Čínská první dáma poutá pozornost. S Melanií mluvila anglicky bez tlumočníka

Do Washingtonu čínský vůdce Si Ťin-pching spolu se svou manželkou Peng Liyuan, aby se zúčastnil summitu s americkým prezidentem. Zatímco hlavní pozornost směruje čínský prezident k jeho jednání s Donaldem Trumpem, výraznou pozornost na sebe upoutala jeho manželka Peng. Čínská první dáma při setkání s Melanií Trumpovou hovořila anglicky a podle záběrů z návštěvy k tomu nepotřebovala tlumočníka.
Podle The News International, které se odvolává na analýzu odezírání ze rtů, se Peng údajně obracela na nejmladšího syna Donalda a Melanie Trumpových Barrona. Při rozhovoru měla gestem naznačit jeho výšku a použít anglické slovo „wonderful“. Přesný obsah jejich krátké konverzace však z veřejných záběrů nelze spolehlivě určit.
Obě ženy spolu následně strávily další část programu. Během návštěvy Národního muzea asijského umění Smithsonian byly zachyceny při neformálním rozhovoru bez viditelné přítomnosti tlumočníka.
Pěvkyně po boku prezidenta
Peng Liyuan není v Číně známá pouze jako manželka prezidenta. Před vstupem do politiky svého manžela byla výraznou pěvkyní a působila jako sopranistka v armádním uměleckém souboru.
Právě její veřejné vystupování nyní využívá během zahraničních cest. Ve Washingtonu se setkala s místním mládežnickým sborem, který jí zazpíval čínskou lidovou píseň „Jasmínový květ“. Po vystoupení dětem poděkovala a povzbuzovala je k dalšímu studiu čínského jazyka a kultury.
Čínský velvyslanec ve Washingtonu Xie Feng následně na sociální síti X zveřejnil video z akce. Napsal, že Peng mladé Američany povzbudila, aby se stali „vyslanci přátelství“ mezi Čínou a Spojenými státy.
Její vystoupení se popisuje jako součást takzvané „měkké síly“. Podle Joea Mazura, analytika geopolitiky z poradenské společnosti Trivium China, může Peng pomáhat vytvářet lidštější obraz Číny v době, kdy jsou vztahy mezi Washingtonem a Pekingem zatížené spory například v oblasti obchodu nebo kolem Tchaj-wanu.
Neobvykle výrazná role
Ve srovnání s manželkami některých předchozích čínských představitelů je veřejná role Peng poměrně výrazná. Čínské první dámy se v minulých desetiletích zpravidla držely spíše v pozadí.
Tento přístup se spojuje mimo jiné s historickou zkušeností s Ťiang Čching, manželkou Mao Ce-tunga a jednou z nejvýraznějších postav Kulturní revoluce. Její politické působení se stalo jedním z důvodů, proč byly manželky čínských nejvyšších představitelů později vnímány především jako soukromé osoby.
Peng se naopak v posledních letech objevuje při některých zahraničních cestách po boku svého manžela a věnuje se především kulturním, vzdělávacím a sociálním tématům. V minulosti se například angažovala v oblasti prevence HIV a AIDS.
Její veřejné působení ale zároveň zůstává v Číně citlivou záležitostí. Přesto je ale čínská veřejná debata o osobním životě nejvyšších představitelů omezená. Zájem o její módu nebo znalost angličtiny se proto na čínských sociálních sítích výrazněji neprojevuje.
Peng Liyuan je druhou manželkou Si Ťin-pchinga. Pár má dceru, která studovala na Harvardově univerzitě.