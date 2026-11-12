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Čína zesiluje aktivity u Tchaj-wanu. G7 varuje před hrozbou pro celý region

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  7:31aktualizováno  7:31
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Každoroční vojenské cvičení proti hrozbě Číny na Tchaj-wanu (5. srpna 2026)

Každoroční vojenské cvičení proti hrozbě Číny na Tchaj-wanu (5. srpna 2026) | foto: AP

Každoroční vojenské cvičení proti hrozbě Číny na Tchaj-wanu. (5. srpna 2026)
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Stále důraznější kroky Číny ve vodách východně od Tchaj-wanu ohrožují regionální stabilitu a svobodu plavby, uvedli ve středu večer ve společném prohlášení ministři zahraničí zemí skupiny G7 po dvoudenním jednání v Paříži.

„Znovu jsme potvrdili svůj nesouhlas s jakýmikoli jednostrannými pokusy o změnu stávajícího stavu, zejména za použití síly či nátlaku nebo hrozbou jejich použití,“ uvedli v prohlášení představitelé zemí G7.

Čína, která považuje demokraticky spravovaný Tchaj-wan za součást svého území, zesílila svou činnost u východního pobřeží ostrova pravidelnými hlídkami pobřežní stráže.

Tchajwanské úřady, které odmítají nároky Pekingu na svrchovanost nad ostrovem, se domnívají, že Čína prostřednictvím koordinovaného nasazení vojenských, polovojenských a civilních sil nacvičuje možnou námořní blokádu.

Zatímco USA, Velká Británie, Francie a Německo již dříve vyjádřily své znepokojení nad čínskými kroky u východního pobřeží Tchaj-wanu, prohlášení skupiny G7 představuje dosud nejsilnější společný projev znepokojení nad čínskými aktivitami, zdůraznila Reuters.

Mezitím čínský prezident Si Ťin-pching v noci na čtvrtek prohlásil, že proud dějin nelze zastavit a že je nutné dosáhnout úplného „znovusjednocení“ vlasti s Tchaj-wanem.

Čína považuje demokraticky spravovaný Tchaj-wan za vzbouřeneckou provincii a za legitimní součást svého území, se kterým se chce znovu spojit, i kdyby to mělo být podle jejích slov silou. Na ostrov vyvíjí vojenský tlak tím, že do jeho blízkosti pravidelně vysílá válečné lodě i letadla.

Podle oficiální politiky jedné Číny, kterou Peking uplatňuje, na ostrově neexistuje samostatná politická entita. Tchaj-wan od roku 1949 funguje de facto nezávisle, má vlastní vládu a pořádá vlastní volby.

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Čína zesiluje aktivity u Tchaj-wanu. G7 varuje před hrozbou pro celý region

Každoroční vojenské cvičení proti hrozbě Číny na Tchaj-wanu (5. srpna 2026)

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