Činský aktivista zveřejňoval kritické informace o epidemii. Nyní se pohřešuje

Peking Čínský právník a aktivista Čchen Čchiou-š’, který ještě donedávna zveřejňoval kritické informace o epidemii nebezpečného koronaviru v čínském Wu-chanu, ve čtvrtek v noci zmizel. Jeho přátelé se obávají, že byl cíleně umlčen, informovala v neděli americká CNN.

Čtyřiatřicetiletý aktivista zveřejnil v uplynulých dnech množství videí, na kterých byly vidět nemocnice i prázdné ulice. Snažil se dokumentovat i selhání, kterých se v souvislosti s virem podle něj dopouštěly čínské úřady.

„Včera jsem poslal pár přátelům ve Wu-chanu souřadnice, kde se nacházím,“ uvedl na videu zveřejněném 29. ledna. Právě v něm popsal, že nemocnice nemají dostatek zdravotnického materiálu, jako jsou roušky či ochranné obleky. Navíc i zdravotnického personálu je málo a stejně tak potřebných testů, které odhalí přítomnost viru, dodal.



„Potřebujeme lékaře,“ uvedl. „Epidemie je stále vážná. Mnoho problémů nebylo vyřešeno,“ dodal. Doplnil, že už ho shání úřady i policie, kteří po něm chtěly vědět, kde se nachází, aby jim podle jejich slov pomohl při jejich vyšetřování. „Bojím se,“ řekl Čchen Čchiou-š’ na závěr videa. Slíbil ale, že bude své zprávy zveřejňovat, dokud bude naživu.

Podle přátel se aktivista umlčel ve čtvrtek večer. Jeden z jeho známých Sü Siao-tung následně zveřejnil video, na kterém tvrdí, že byl Čchen Čchiou-š’ zadržen a byl mu zabaven mobilní telefon. Dodal, že úřady řekly rodičům mladého aktivisty, že musel být umístěn do karantény, protože se pohyboval v blízkosti nakažených. Jenže když se ho rodiče snažili kontaktovat mobilním telefonem, nedovolali se. Přitom ti, kteří jsou v karanténě, telefony běžně používat mohou, poznamenal americký list The New York Post.

Americká CNN oslovila v souvislosti se zmizením muže zástupce policie ve Wu-chanu i městě Čching-tao, ti ale uvedli, že o něm nemají žádné informace.