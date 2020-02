Čínský boj s koronavirem. Využití dronů, internetoví cenzoři a trest smrti za úmyslnou nákazu další osoby

„Toto je dron mluvící k tobě. Neměla by ses procházet bez roušky. Bude lepší, když půjdeš domů a umyješ si ruce,“ rozčísne ticho v krajině hlas dronu. Žena s údivem v očích chvíli poslouchá a následně rychle odchází. „Víte, že jsme lidem říkali, ať zůstanou doma a vy se tu procházíte. Dron tě sleduje,“ to jsou slova, která ji doprovází na cestě.

Walking around without a protective face mask? Well, you can't avoid these sharp-tongued drones! Many village and cities in China are using drones equipped with speakers to patrol during the #coronavirus outbreak. pic.twitter.com/ILbLmlkL9R