„Měli bychom se snažit odstranit obchodní a investiční bariéry, abychom podpořili otevřenou asijsko-pacifickou ekonomiku,“ uvedl čínský prezident. Podle něj Čína, která je často kritizována za bariéry pro zahraniční firmy na svém domácím trhu, zrychluje budování svého otevřeného trhu a navyšuje „dovoz kvalitního zboží a služeb“. Si v tomto ohledu slíbil další reformy.
Si se také domnívá, že je nutné hledat řešení, ze kterých budou mít prospěch všechny zapojené strany a které budou směřovat k „inkluzivnímu a vyrovnanému rozvoji“. „Měli bychom aktivně budovat partnerství pro vědeckou a technologickou inovaci, prohloubit spolupráci v digitální ekonomice a umělé inteligenci,“ uvedl dále Si. Očekává se, že na summitu budou vůdci řešit ekonomické a obchodní otázky.
Na okraji jednání se pak má uskutečnit ve čtvrtek společná schůze prezidentů Číny, Spojených států a Ruska. „Očekávám, že trojstranné jednání mezi vůdci Ruska, Číny a Ameriky, které je naplánováno na okraji summitu, bude velmi užitečné,“ uvedl Putin v projevu na summitu. V něm také zmínil západní sankce na Rusko, které podle něj nedokázaly zničit ruskou ekonomiku, a odmítl politiku „ultimát“.
Se samotným Putinem čínský prezident jednal již ve středu na bilaterální schůzi. Putin i Si uvedli, že Rusko a Čína chtějí spolupracovat na vytvoření multipolárního světa. Podle čínského prezidenta obě země spolupracují „plynule a pozitivně“ v zahraniční politice. Si dodal, že rusko-čínské vztahy „zůstaly pevné po dobu bouří“.
Společenství APEC má celkem 21 členských ekonomik. Součástí organizace jsou například Čína, Spojené státy, Austrálie, několik latinskoamerických států, Japonsko, Kanada či Indonésie. V organizaci působí také Tchaj-wan.