Čínský vědec, který tvrdil, že upravil DNA dětí, zmizel. Neví o něm ani univerzita

HONGKONG/PRAHA Čínský vědec, který minulý týden na mezinárodní konferenci tvrdil, že jeho výzkumnému týmu podařilo geneticky upravit několik lidských embryí, nebyl od konference viděn na veřejnosti. Neví o něm ani pracovníci univerzity, kde působí.

Do domácího vězení byl podle médií pravděpodobně umístěn čínský vědec Che Ťien-kchuej, který nedávno oznámil, že změnil DNA dvou dětí. Podle hongkongského deníku Apple Daily byl genetik odvezen z Hongkongu, kde se konala mezinárodní konference, zpět do do města Šen-čen, kde na univerzitě vědec pracuje.



Podle americké televize ABC škola v současnosti nechce odpovídat na jakékoli dotazy ohledně jejich pracovníka. Mluvčí odmítla potvrdit, nebo vyvrátit jakékoliv informace o současném místě pobytu Ťien-kchueje.

„Až budou nějaké nové informace, sdělíme je buď skrze oficiální stránky univerzity, nebo před stránku na WeChatu,“ uvedla mluvčí univerzity pro ABC s odkazem na populární čínskou sociální síť.

Čínské úřady minulý týden ve čtvrtek nařídily dočasně zastavit práci Ťien-kchuejova týmu. Stalo se tak poté, co vědec oznámil pokrok ve svém výzkumu na mezinárodní konferenci. Náměstek čínského ministra pro vědu a technologii Sü Nan-pching sdělil státní televizi CCTV, že jeho rezort jednoznačně odmítá počínání vědců, kteří na začátku listopadu údajně umožnili přijít na svět dvěma holčičkám s pozměněným genetickým kódem. Sü označil činnost tohoto týmu za nezákonnou a nepřijatelnou a dodal, že bylo již zahájeno vyšetřování.

Zmizel autor převratného experimentu?

Debata ohledně manipulace s genetickou výbavou lidí získala značný prostor na mezinárodní konferenci o úpravách lidského genomu, která proběhla minulý týden na Hongkongské univerzitě. Ťien-kchuej prezentoval svůj výzkum před stovkami svých kolegů a novinářů ve středu odpoledne. Výsledky jeho práce však zatím neprošly tradičním akademickým procesem, tudíž podle vědců není možné ověřit pravdivost a správnost Ťien-kchuejových tvrzení. Vědec prý podle svých slov již předložil výzkum vědeckému periodiku, neuvedl však jeho název ani datum, kdy budou výsledky práce publikovány.

V prezentaci pak vysvětloval, jak využil takzvanou techniku CRISPR/Cas9, která dovoluje výměnu defektního genu. Zaměřil se přitom na receptor CCR5, který umožňuje vstup viru HIV do buňky. V posledních letech vědci totiž zjistili, že mutace CCR5 vede k rezistenci vůči viru HIV či k lepší prognóze po nákaze. Che Ťien-kchuej údajně geneticky upravil několik lidských embryí, z nichž se narodila dvojčata Nana a Lulu, u kterých se prý částečně změna genomu povedla. Vědec dodal, že se má prý brzy narodit další dítě.