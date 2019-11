Čistě mužským spolkům hrozí v Německu zánik. Nejsou totiž ‚veřejně prospěšné‘

BERLÍN Němci se rádi sdružují, a v celé zemi proto existují tisíce nejrůznějších spolků. Některé z nich jsou odjakživa pouze mužské nebo ženské. Teď by jim mohlo odzvonit. Může za to nápad ministra financí za sociální demokraty Olafa Scholze. V jednom rozhovoru oznámil, že chce upravit status veřejné prospěšnosti.

Spolky, které bez nějakého specifického důvodu vylučují členství pro zástupce druhého pohlaví, by o zmíněný status mohly v budoucnu přijít. Riskují tak ztrátu daňových zvýhodnění i finančních darů, které by si jejich plátci již nemohli odečíst od daňového základu. Odhaduje se, že by se to mohlo týkat tisíců sdružení.

Ze statistik vyplývá, že v celém Německu je registrováno zhruba 600 tisíc sdružení. Do jejich činnosti je v nějaké formě zapojeno více než 36 milionů Němců.

„Spolky, které ze zásady odmítají přijímat za členy ženy, nejsou z mého pohledu veřejně prospěšné,“ prohlásil před několika dny sociální demokrat Olaf Scholz pro nedělní vydání deníku Bild.

V Německu rozpoutala ministrova slova obrovskou diskusi. Souvisí to i se začátkem karnevalové sezony, která byla oficiálně odstartována 11. listopadu v 11 hodin a 11 minut. Řada karnevalových sdružení, kdy kořeny těch nejstarších sahají i do poloviny 19. století, má jako členy výhradně muže.

Zednářská lóže přišla o veřejnou prospěšnost

Vzhledem k tomu, jak velkou odezvu téma vyvolalo u široké veřejnosti, vydalo Ministerstvo financí upřesňující prohlášení. Prý nejde o to postihovat mužské spolky, ale obecně organizace, jež bezdůvodně vylučují z členství druhé pohlaví.

Mnohé proto také nasvědčuje tomu, že ministerstvo plánuje i výjimku. V oficiálním prohlášení se k tomu uvádí, že pokud je cílem dané organizace odstranění „nevýhody související se stávající genderově-specifickou situací“, potom zástupce opačného pohlaví přijímat nemusí. To by se například mohlo vztahovat na sdružení zajišťující pomoc ženám, které se staly obětí domácího násilí ze strany mužů.

Návrh německého ministra financí reaguje na dřívější rozhodnutí Spolkového účetního dvora z roku 2017. Tehdy byl odebrán status veřejné prospěšnosti zednářské lóži, neboť na základě platných stanov odmítala přijmout do svých řad ženy. Verdikt účetního dvora se stal již tehdy závazný pro finanční úřady v celém Německu. Až na výjimky se ovšem málokterý chtěl u tak citlivého tématu pouštět na tenký led. Proto nebylo rozhodnutí účetního dvora až na výjimky naplňováno.

Jedním ze spolků je „Klub hamburských veslařek“, který byl založen v roce 1925. Hrozilo mu, že přijde o dosavadní status. Proto nově umožnil mužům, aby se stali „pasivními členy“. To sice v teorii znamená, že se mohou v klubu registrovat, avšak v praxi je, tak jako dosud, k veslování nikdo nepustí. Příslušný finanční úřad nicméně na základě toho vrátil veslařkám veřejnou prospěšnost. Sdružení tak může čerpat výhody související s placením korporátní či živnostenské daně, stejně tak využít osvobození od daně z nemovitosti.

Ministr financí Scholz, který usiluje o to stát se příštím předsedou německých sociálních demokratů (SPD), se svým návrhem vyvolal kritiku u představitelů ostatních stran. „Návrh poodhaluje podivné pojetí dobročinnosti v chápání pana Scholze,“ reagovala místopředsedkyně německých liberálů (FDP) Katja Sudingová.

„Je to útok na občanskou angažovanost, svobodu a spolkový život,“ kritizoval návrh svého vládního kolegy náměstek ministra hospodářství Thomas Bareiss, který je členem křesťanských demokratů (CDU). Podle jeho názoru by měli být všichni politici rádi, že se ještě vůbec někdo společensky angažuje, a to bez nároku na odměnu.