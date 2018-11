Američtí speciálové chtěli utajit prostitutky. Kvůli tomu měli v Africe svázat a udusit seržanta

WASHINGTON/PRAHA Seržant Melgar z šestičlenného týmu speciálních jednotek v Mali nahlásil velení, že jeho spolubojovníci kradou peníze z armádního rozpočtu a vodí si za ně na prověřená místa prostitutky. Kolegové ho proto měli svázat páskou, udusit a pak předstírat, že šlo o nehodu. Čelí teď obvinění z vraždy.

Kolem páté hodiny ranní 4. června loňského roku ztratil Logan Melgar vědomí. Patřil k příslušníkům amerických speciálních jednotek působících v západoafrickém Mali. Podle jeho čtyř kolegů přestal dýchat, a tak se mu snažili pomoci. Dovezli jej na nedalekou kliniku pod francouzským vedením, ale voják zemřel, než dorazili na místo. Příčinou smrti bylo udušení.

Vojenské složky Spojených států mají v africkém státě Mali jen malé zastoupení. V porovnání s téměř osmi sty vojáky v sousedním Nigeru téměř minimální. Na území tohoto státu však působí příslušníci speciálních vojenských jednotek, které pomáhají tamním americkým diplomatům, malijským vojákům a velkému množství přítomných francouzských jednotek.

Velení seržanta Melgara pověřilo zpravodajskými operacemi, respektovalo ho vedení místní americké ambasády i partnerské složky. Jeho náhlá smrt, o které poprvé informovala média loni v prosinci, však spustila velký poprask.

Jeho kolegové z týmu SEAL totiž tvrdili, že Melgar byl během odpoledních cvičení opilý a pravděpodobně se udusil zvratky. Pitva seržanta však neodhalila v těle stopy alkoholu ani drog. Následné vyšetřování Námořní vyšetřovací služby (NCIS) totiž ukázalo, že za jeho smrt měli být zodpovědní právě jeho čtyři kolegové, kteří se mu dle vlastních výpovědí měli snažit pomoci.

Američtí elitní vojáci, příslušníci tzv. Zelených baretů, nebo týmů SEAL, operují ve většině zemí spíše skrytě, pod malým dohledem a ne všechny operace probíhají v souladu v s tamními zákony.

Například v Mali mají podle deníku The Washington Post „speciálové“ za cíl získávání informací o místních islamistech. K tomu účelu mají například k dispozici fond, ze kterého mohou platit informátory. A právě zneužívání tohoto fondu mělo zavdat příčinu Melgarovy smrti.

Seržant totiž zjistil, že jeho „bratři ve zbrani“ si z fondu platili služby prostitutek, které měli dokonce vodit do zabezpečeného domu, kde pobývali. Melgar o tomto porušení pravidel chtěl hovořit s vedením a nakonec tak učinil a dva příslušníky týmu SEAL Team Six a dva členy sboru mariňáků nahlásil.

Poté, co se 4. července ráno vrátil Melgar z návštěvy večírku na ambasádě, se muži rozhodli, že s ním celou záležitost pro jednou vyřeší.

Svázali ho páskou

Podle obvinění z minulého týdne totiž čtveřice vojáků dojela do centrály mariňáků v hlavním městě Mali Bamaku, pro kobercovou pásku. Následně příslušníci speciálních jednotek vyrazili na velitelství sdílené námořnictvem a armádou a vstoupili do ložnice seržanta Melgara. Aby se dostali dovnitř, museli vyrazit zamčené dveře.

Vojáci následně Melgara podle obžaloby spoutali širokou izolační páskou a „udusili seržanta“ pomocí chvatu. Podle výpovědí vojáků se prý poté, co si uvědomili, že Melgar nedýchá, snažili okamžitě svého kolegu oživit, poskytovali mu prý první pomoc a dokonce mu vyřízli díru do krku, aby mohl dýchat. Následně jej odvezli do nemocnice a předstírali, že šlo o nehodu. Nacvičili si výpovědi, vynechali cokoliv, co se týkalo izolační pásky, a lhali vyšetřovatelům.

Minulý týden byli vojáci po ukončení vyšetřování obviněni z podílu na vraždě, nedobrovolném zabití, spolčení za účelem vraždy, bránění ve vyšetřování, zatajování důkazů a krádeže. Před soudem se vojáci objeví 10. prosince, na kdy je svolaný tribunál.