Členské státy schválily odvolání hlavního žalobce ICC, čelí obvinění ze znásilnění

Autor: ,
  8:34aktualizováno  8:34
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Hlavní prokurátor Mezinárodního trestního soudu v Haagu Karim Khan na...

Hlavní prokurátor Mezinárodního trestního soudu v Haagu Karim Khan na konferenci o válečných zločinech spáchaných na Ukrajině (14. července 2022) | foto: Profimedia.cz

Hlavní prokurátor Mezinárodního trestního soudu (ICC) Karim Khan (3. července...
Hlavní prokurátor Mezinárodního trestního soudu (ICC) Karim Khan (16. ledna...
ilustrační snímek
Mezinárodní trestní soud v Haagu (9. června 2017)
5 fotografií
Členské státy Mezinárodního trestního soudu (ICC) v pátek schválily odvolání hlavního prokurátora Karima Khana, který čelí obvinění ze sexuálního deliktu vůči asistentce, píše agentura Reuters s odkazem na dva diplomatické zdroje. Pro Khanovo odvolání podle nich hlasovalo 82 ze 125 členských států.

Agentura AP s odkazem na své zdroje rovněž uvádí, že Khan byl jako první hlavní prokurátor ICC odvolán většinou členských států. Khan obvinění odmítá.

Francie, Nizozemsko a Norsko již před tajným hlasováním v New Yorku oznámily, že budou hlasovat pro Khanovo odvolání. „Jsme přesvědčeni, že bylo nade vší pochybnost prokázáno, že jeho chování představovalo sexuální obtěžování a zneužití moci,“ uvedl náměstek norského ministra zahraničních věcí Andreas Motzfeldt Kravik.

„Pan Khan napadne zákonnost a spravedlivost tohoto rozhodnutí všemi dostupnými právními prostředky,“ uvedl v prohlášení zveřejněném na X Khanův právník Tayab Ali.

Páteční krok podle agentury Reuters okamžitě spouští volbu nového hlavního prokurátora, ale samotné hlasování o nástupci se zřejmě uskuteční až příští rok.

ICC je první stálý soud na světě zabývající se válečnými zločiny. Jakékoliv platné zatykače vydané ICC zároveň zůstávají v platnosti, protože odvolat je mohou pouze soudci ICC.

Šestapadesátiletý britský advokát Khan čelí obvinění ze sexuálního obtěžování své mladé asistentky. Na začátku června jej dočasně postavil mimo službu řídící orgán ICC poté, co dospěl k závěru, že prokurátor se dopustil vážného pochybení. Rozhodnutí vycházelo z vyšetřování provedeného úřadem OSN, které odhalilo důkazy, že Khan měl mít „sexuální styk bez souhlasu (s asistentkou) ve své kanceláři, ve svém soukromém bydlišti a během služební cesty“.

Podle tříčlenného senátu složeného ze soudců, kteří byli pověřeni právním posouzením zjištění, však vyšetřování nebylo dostatečně průkazné. Podle dokumentů měl Khan se zmíněnou ženou sexuální vztah a snažil se jí zabránit v tom, aby proti němu vznesla obvinění.

Khan, který tato obvinění vždy popíral, se již loni stáhl z funkce, dokud nebude znám výsledek vyšetřování.

USA, které nejsou členem ICC již dříve uvalily sankce na 11 soudců a prokurátorů ICC, včetně Khana, přičemž zmínily zatykače vydané soudem na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a bývalého izraelského ministra obrany Joava Gallanta kvůli podezření z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti za války v Pásmu Gazy. Sankce souvisejí také s dřívějším vyšetřováním amerických vojáků v Afghánistánu.

Khanovi podporovatelé by mohli výsledek pátečního hlasování vnímat jako důsledek politického tlaku souvisejícího se zatykači na izraelské činitele. Izrael obvinění z válečných zločinů odmítá a členem ICC není. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa nedávno oznámila kampaň za rozpuštění tribunálu, který Izrael považuje za zaujatý.

Skupiny podporující činnost ICC již dříve vyjádřily rozdílná stanoviska k otázce Khanova odvolání. Minulý týden skupina palestinských organizací zveřejnila otevřený dopis, v němž obvinila výkonný výbor soudu z „neopodstatněného politického zasahování“ a uvedla, že mu chybí „nezávislost, nestrannost i právní odbornost potřebná k posuzování případů“.

Mezinárodní federace pro lidská práva, organizace Redress a skupina za genderovou rovnost Women’s Initiatives for Gender Justice spolu s dalšími organizacemi naopak v červnu uvedly, že oběť byla „veřejně zpochybňována“.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Čekstajl

Prodává mikiny, sám nosí blůzy. Tate opovrhuje ženami, jejich módou je fascinován

Andrew Tate (vlevo) a jeho bratr Tristan přijíždějí k bukurešťskému tribunálu v...

Tři měsíce po střelbě se Trump vrátil na galavečeři. V projevu ocenil tajné služby

V posunutém termínu se v pátek za zesílených bezpečnostních opatření...

Členské státy schválily odvolání hlavního žalobce ICC, čelí obvinění ze znásilnění

Hlavní prokurátor Mezinárodního trestního soudu v Haagu Karim Khan na...

Francie bojuje s požáry, Češi i Slováci vyslali na pomoc další vrtulníky

V kopcích poblíž francouzské vesnice Cotignac v departementu Var stoupají...

Komentář

Zvítězí senátor Sebeláska nad pravidly a zásadami fair play? Za ty peníze to stojí

Senátor Václav Láska

Požáry ve Španělsku uvěznily 20 tisíc lidí v jejich domech. Vláda vyhlásila stav nouze

Španělská vláda vyhlásila v madridském regionu národní stav nouze kvůli...

Trump hrozí EU kvůli pokutě pro Google. Její postup označil za okrádání USA

Turnberry, Skotsko. Americký prezident Donald Trump a předsedkyně EK Ursula von...

Nebylo, není a nebude. Fico odmítl tvrzení o členství Slovenska v koalici ochotných

Robert Fico

Poslední slovo

Jak si zametač s kárkou, z níž se linulo reggae, podmanil svou část Londýna a udělal si ji hezkou

Iva Pekárková.

Největší požár sezóny. Francouzské úřady evakuovaly kvůli ohni přes 100 tisíc lidí

Lesní požáry sužují francouzský jihozápad. (24. července 2026)

Skandál v Polsku. Na zápase Dynama Kyjev vytáhli ruskou vlajku, v Moskvě se tetelí

Fanoušci PAOK Soluň vytáhli na zápasu Dynama Kyjev v polském Lublinu ruskou...

Pogačar bez konkurence. Lídr Tour si na Alpe d’Huez strhující jízdou pojistil vedení

Slovinský cyklista Tadej Pogačar (UAE) slaví vítězství v 19. etapě Tour de...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.