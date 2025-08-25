Členové Národní gardy ve Washingtonu začali na pokyn ministra nosit zbraně

Trump tento měsíc povolal Národní gardu do demokraty ovládaného hlavního města Spojených států s odůvodněním, že je tam potřeba bojovat proti vysoké úrovni kriminality. Zároveň podřídil washingtonskou policii federální vládě.
Demokratická starostka Washingtonu Muriel Bowserová přitom tvrdí, že hlavní město nezažívá nárůst kriminality, ta podle ní naopak poklesla. Uvádějí to rovněž statistiky městské policie.
Členové Národní gardy začaly nosit služební zbraně v neděli a podle vojenských zásad by síla měla být použita „pouze jako poslední možnost a výhradně v reakci na bezprostřední ohrožení života nebo vážného tělesného zranění“, uvedla podle agentury AP společná pracovní skupina, která převzala policejní dohled nad Washingtonem.
Některé jednotky budou vyzbrojeny pistolemi, zatímco další u sebe budou nosit pušky, sdělil nejmenovaný představitel ministerstva obrany AP. Fotograf AP podle agentury v neděli zahlédl členy Národní gardy před washingtonským nádražím Union Station s pistolemi v pouzdrech.
Povinnosti Národní gardy jsou omezeny na ochranu federálních zaměstnanců a majetku a na podporu bezpečnostních složek, pokud prezident nevyhlásí povstání, což Trump zatím neudělal. Trumpova kontrola nad washingtonskou policií vyprší po třiceti dnech, pak by ji musel schválit Kongres.
Trump v neděli pohrozil dalšímu městu vedenému demokraty, že do jeho ulic pošle Národní gardu. Tentokrát se jednalo o Baltimore ve státě Maryland. Republikánský prezident minulý týden uvedl, že by podobně mohl postupovat i v Chicagu či New Yorku. Podle amerických médií ministerstvo obrany již zpracovává plány vyslání Národní gardy do Chicaga.