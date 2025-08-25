Členové Národní gardy ve Washingtonu začali na pokyn ministra nosit zbraně

  6:43aktualizováno  6:43
Nasazení Národní gardy napříč Spojenými státy má podpořit ministerstvo vnitřní bezpečnosti v rámci celonárodní razie prezidenta Donalda Trumpa proti nelegální migraci a kriminalitě. Mnohdy však budí rozpaky, naposledy ve Washingtonu. Některé jednotky tam u sebe začínají nosit zbraně. Ozbrojení gardistů nařídil ministr obrany Pete Hegseth
Lidé procházejí kolem členů Národní gardy, kteří hlídkují na Union Station ve...

Lidé procházejí kolem členů Národní gardy, kteří hlídkují na Union Station ve Washingtonu, poté, co americký prezident Donald Trump nasadil Národní gardu a nařídil zvýšenou přítomnost federálních bezpečnostních složek, aby pomohly v prevenci kriminality. (16. srpna 2025) | foto: Reuters

Policie střeží trasu kolony vozidel při příjezdu amerického prezidenta Donalda...
Členové Národní gardy USA nasazení ve Washingtonu (12. srpna 2025)
V Los Angeles probíhá razie imigračního úřadu, proti které se strhnul protest...
Agenti metropolitní policie ve Washingtonu (13. srpna 2025)
Trump tento měsíc povolal Národní gardu do demokraty ovládaného hlavního města Spojených států s odůvodněním, že je tam potřeba bojovat proti vysoké úrovni kriminality. Zároveň podřídil washingtonskou policii federální vládě.

Demokratická starostka Washingtonu Muriel Bowserová přitom tvrdí, že hlavní město nezažívá nárůst kriminality, ta podle ní naopak poklesla. Uvádějí to rovněž statistiky městské policie.

Členové Národní gardy začaly nosit služební zbraně v neděli a podle vojenských zásad by síla měla být použita „pouze jako poslední možnost a výhradně v reakci na bezprostřední ohrožení života nebo vážného tělesného zranění“, uvedla podle agentury AP společná pracovní skupina, která převzala policejní dohled nad Washingtonem.

Některé jednotky budou vyzbrojeny pistolemi, zatímco další u sebe budou nosit pušky, sdělil nejmenovaný představitel ministerstva obrany AP. Fotograf AP podle agentury v neděli zahlédl členy Národní gardy před washingtonským nádražím Union Station s pistolemi v pouzdrech.

Povinnosti Národní gardy jsou omezeny na ochranu federálních zaměstnanců a majetku a na podporu bezpečnostních složek, pokud prezident nevyhlásí povstání, což Trump zatím neudělal. Trumpova kontrola nad washingtonskou policií vyprší po třiceti dnech, pak by ji musel schválit Kongres.

Trump v neděli pohrozil dalšímu městu vedenému demokraty, že do jeho ulic pošle Národní gardu. Tentokrát se jednalo o Baltimore ve státě Maryland. Republikánský prezident minulý týden uvedl, že by podobně mohl postupovat i v Chicagu či New Yorku. Podle amerických médií ministerstvo obrany již zpracovává plány vyslání Národní gardy do Chicaga.

