Členské státy Mezinárodního trestního soudu vyjádřili tribunálu podporu. USA mu hrozí sankcemi

Haag Více než polovina členských zemí Mezinárodního trestního soudu (ICC) včetně České republiky v úterý podpořila tento jediný stálý válečný tribunál. Agentura Reuters uvedla, že jde o reakci na hrozby ze strany administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa, která nevylučuje sankce proti pracovníkům ICC zapojeným do vyšetřování možných válečných zločinů USA spáchaných v Afghánistánu.

Společné prohlášení, které vypracovalo Švýcarsko společně s Kostarikou, podpořilo 67 ze 123 členů ICC. „Jako signatáři (zakládajícího) Římského statutu Mezinárodního trestního soudu potvrzujeme naši pevnou podporu tribunálu coby nezávislé a nestranné justiční instituci,“ citovala agentura Reuters z dokumentu.



Česká republika se k prohlášení na podporu Mezinárodního trestního tribunálu, jehož prvním místopředsedou je český soudce Robert Fremr, připojila. Na dotaz to uvedla mluvčí ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová. Z dalších států se podle ní připojilo mimo jiné Německo, Británie, Francie, Rakousko, Nizozemsko, Belgie, Norsko, Španělsko, Itálie, Kanada, Austrálie či Brazílie.

Americký prezident Trump nedávno podepsal dekret, který umožňuje uvalit ekonomické sankce a cestovní omezení pracovníkům ICC zapojeným do vyšetřování údajných válečných zločinů a zločinů proti lidskosti po americké invazi do Afghánistánu z konce roku 2001. Vyšetřování by se mohlo týkat členů radikálního hnutí Tálibán, vojáků afghánské i americké armády či příslušníků amerických tajných služeb.

Římský statut zřizující ICC Česká republika podepsala v roce 1999 a ratifikační proces dokončila v roce 2009. Administrativa prezidenta Billa Clintona statut podepsala v roce 2000, Clintonův nástupce George Bush mladší však v roce 2002 uvedl, že USA se k soudu nepřidají. Vláda jeho nástupce Baracka Obamy pak znovu obnovila pracovní vztahy s tribunálem a vystupovala u něj jako pozorovatel.

Jurisdikci ICC neuznává ani Rusko či Izrael, jež rovněž stáhly svůj dřívější podpis statutu. Čína či Indie zřizovací smlouvu nikdy nepodepsaly.