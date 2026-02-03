Clintonovi v lednu své předvolání před sněmovní výbor pro dohled označili za „neplatné a právně nevymahatelné“. Výboru sice nabídli součinnost, ale odmítli se dostavit osobně.
Manželé, oba demokraté, uvedli, že prošetřování Epsteinova případu výborem je stranickou snahou republikánů odpoutat pozornost od vazeb současného prezidenta Donalda Trumpa na Epsteina, píše Reuters.
Jejich současné rozhodnutí může odvrátit plánované hlasování Sněmovny reprezentantů ohledně pohrdání Kongresem, po kterém by mohlo následovat stíhání ministerstvem spravedlnosti.
Republikánský předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson již změnu ze strany Clintonových přivítal, nicméně k hlasování se nijak nevyjádřil. „Od každého očekáváme, že předvolání bude respektovat“, uvedl Johnson.
Clintonovi opakovaně tvrdí, že nemají žádné informace relevantní pro vyšetřování Epsteinova případu. Zesnulý finančník Epstein byl mimo jiné známý tím, že pěstoval vztahy s bohatými a mocnými. Stýkal se jak s Clintonem, tak s Trumpem, ačkoliv tito politici nebyli v souvislosti s jeho zločiny obviněni z žádného protiprávního jednání.
Starmer žádá odchod Mandelsona
Britský premiér Keir Starmer v souvislosti s Epsteinem vyzval bývalého ministra a velvyslance ve Spojených státech Petera Mandelsona, aby se vzdal křesla ve Sněmovně lordů, horní komoře britského parlamentu.
Politik podle záznamů zveřejněných americkým ministerstvem spravedlnosti poskytoval americkému finančníkovi a sexuálnímu delikventovi Jeffreymu Epsteinovi tajné vládní informace. Někteří poslanci naléhají, aby Mandelsonovo počínání vyšetřila policie. Ta už uvedla, že se podněty bude zabývat, píší britská média.
Starmer již loni v září Mandelsona kvůli vazbám na Epsteina odvolal z postu velvyslance v USA. V reakci na nová odhalení sám politik v neděli rezignoval na členství v premiérově Labouristické straně.
Ze záznamů zveřejněných v pátek americkým ministerstvem spravedlnosti podle britských médií vyplývá mimo jiné to, že Mandelson údajně Epsteinovi v roce 2009 jako ministr obchodu poskytl informaci o půlmiliardovém fondu, který Evropská unie chystala na záchranu eura.
Starmer v pondělí podle svého mluvčího uvedl, že „Mandelson by neměl být členem Sněmovny lordů“ a zároveň zadal tajemníkovi kabinetu urychlené přezkoumání Mandelsonových vazeb na Epsteina.
Politolog Meg Russell stanici BBC řekl, že Mandelson by mohl sám ohlásit svůj odchod ze Sněmovny lordů, většina jejíchž členů je nevolená a funkci může vykonávat doživotně. Druhou možností podle něho je, že se pro ukončení mandátu člena vysloví v hlasování sněmovna.
K případu se vyslovila i řada labouristických poslanců, z nichž někteří hovořili o podání podnětu k vyšetření Mandelsonova počínání policií.
Ella Marriottová z londýnské policie podle agentury Reuters uvedla, že policisté obdrželi „řadu podnětů souvisejících s údajným zneužitím veřejné funkce“. Policie zprávy prozkoumá a rozhodne, zda případ splňuje podmínky pro zahájení vyšetřování, doplnila.
Mandelson již dříve prohlásil, že nedostával od Epsteina peníze, jak tvrdí některá obvinění související s postupně zveřejňovanými záznamy.
Ministerstvo spravedlnosti USA v pátek zveřejnilo další rozsáhlý soubor dokumentů týkajících se zesnulého sexuálního delikventa Epsteina. Sada obsahuje více než tři miliony stran, 2 tisíce videí a 180 tisíc fotografií, mezi kterými je velké množství komerční pornografie a fotografií získaných z Epsteinových zařízení.
Epstein byl už v roce 2008 v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců. Nový proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek měl začít v roce 2020 a Epstein na něj čekal ve vězení, kde ovšem v roce 2019 podle úřadů spáchal sebevraždu.
Kauza způsobila potíže americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi a jeho administrativě. Finančník byl Trumpovým přítelem, prezident nicméně tvrdí, že přátelství ukončil před mnoha lety a že o trestné činnosti dotyčného nevěděl.
Epsteinovým přítelem byl kdysi i britský princ Andrew, který se kvůli vazbám na zesnulého finančníka ocitl v nemilosti královské rodiny.