Z Čmeláka je lovec dronů. Šikovní Ukrajinci přidali rakety na české práškovací letadlo

  10:08
Legendární práškovací letoun české výroby, známý jako Čmelák, opět prokázal, že snadná úprava je jeho nejsilnější zbraní. Vojáci na Ukrajině na něj namontovali střely a využívají ho v boji proti ruským dronům, ukazuje video pořízené poblíž frontové linie.

Válka na Ukrajině

Čmelák je na záběrech zbarvený do vojenské zelené a pod křídly má dvě střely R-73 typu vzduch-vzduch. Ukrajinské letectvo jím sestřeluje houfy dronů, které Rusové pravidelně vysílají na ukrajinské území.

„Nízkonákladový lovec dronů,“ popsal český stroj známý účet OSINTtechnical, který analyzuje veřejně dostupné válečné fotografie a videa.

Ukrajinci na český „čmelák“ upevnili střely a využívají ho proti dronům
Bojový Turbočmelák Z-37TM
Bojový Turbočmelák Z-37TM
Z-37TM, výkresy před realizací. Skutečný prototyp se v drobnostech odlišoval.
23 fotografií

Letadlo se za socialismu vyvíjelo v moravských Kunovicích pro zemědělské účely v letech 1965 až 1984. K ukončení výroby došlo na popud nařízení RVHP (Rada vzájemné hospodářské pomoci; národohospodářský spolek zemí východního bloku řízený Moskvou – pozn. red.), kdy se vývoji a výrobě zemědělských letounů mělo nadále věnovat výhradně Polsko.

Na záznamech z Ukrajiny je k vidění následovník původního Čmeláka, který je běžně nazýván jako Turbočmelák, byť správné označení je Z-37T Agro Turbo, resp. Z-137T Agro Turbo. Ve své době se dočkal mnohem masivnější výroby a je tudíž rozšířenější i v současnosti.

Práškovací letouny Čmelák se staly oblíbenými stroji v mnoha státech Evropy. Piloti za jejich největší výhodu považují praktickou konstrukci, která umožňuje velmi snadnou úpravu samotného stroje.

V Maďarsku, na Slovensku, v Polsku i v Česku Čmelák léta jako větroň, používá se na vyhlídkové lety a nadále může sloužit i pro zemědělce. Na Ukrajině ale nyní objevili i jeho bojový potenciál.

Ukrajinci ale nejsou prvními, kdo chtěl českého Čmeláka předělat na bojový letoun. Rakety inženýři z Československa umístili na několik turbočmeláků v polovině 80. let na přání tehdejší Německé demokratické republiky. Stroj byl intenzivně zkoušen pro armádní využití, ale nakonec celý projekt vyšuměl.

