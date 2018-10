CNN čekal na poště další podezřelý balíček. Zásilku našli tři dny po zadržení podezřelého muže

Washington Na poště v Atlantě ve Spojených státech byl v pondělí nalezen další podezřelý balíček určený pro zpravodajskou televizi CNN. Na Twitteru to oznámil šéf CNN Jeff Zucker, který dodal, že stanici žádné nebezpečí nehrozí. Zásilka byla vystopována tři dny poté, co v pátek policie zadržela muže, kterého podezřívá z rozesílání výbušnin prominentním odpůrcům republikánského prezidenta Donalda Trumpa.

„Ústředí CNN nehrozí žádné bezprostřední nebezpečí. Všechna pošta ve všech tuzemských kancelářích CNN prochází kontrolou mimo budovy CNN,“ napsal Zucker v prohlášení. Poznamenal, že v pondělí nalezený balíček, pokud by nebyl objeven, by z pošty v Atlantě neodešel přímo na ústředí CNN, ale putoval by nejdříve ke kontrole. „Náš kontrolní režim funguje,“ dodal.



CNN byl již dříve adresován balíček pro bývalého ředitele amerických tajných služeb Jamese Clappera, který se stanici často jako komentátor spolupracuje. Mezi adresáty balíčků s výbušninou byli mimo jiné bývalý demokratický prezident Barack Obama a jeho viceprezident Joe Biden, neúspěšná Trumpova demokratická soupeřka v prezidentském klání Hillary Clintonová a další přední politici Demokratické strany nebo někdejší šéfové tajných služeb John Brennan a James Clapper.

V pátek policie zadržela Cesara Sayoca, kterému v případě prokázání viny hrozí až 48 let vězení. Podle Sayocovy rodiny má jejich příbuzný dlouhodobé psychické problémy, které si odmítal přiznat.