Co dostane prezident Trump od Babiše? Ve hře může být flinta nebo golfová hůl

PRAHA Začínají se rýsovat první kontury návštěvy Bílého domu, na kterou odletí premiér za necelé dva týdny. Jisté je ale pouze to, že Andreje Babiše doprovodí přes Atlantik jeho žena. Ladí se také například otázka vhodného daru pro Donalda Trumpa.

Přijetí v sídle amerických prezidentů provází řada protokolárních a diplomatických zvyklostí. Musí se vyřešit formát doprovodné delegace i program, kterého se během pobytu v USA premiér zúčastní.



„Poletím s manželkou. Ministry k tomu nepotřebuji,“ napsal LN premiér Andrej Babiš s tím, že o účast členů kabinetu nestojí. Bílý dům včera zveřejnil další podrobnosti k setkání, které je naplánované na 7. březen. Prohlášení na stránkách prezidentského úřadu vypočítává tato témata schůzky obou politiků: posílení dvoustranných vztahů, potřebu společně čelit globálním výzvám, včetně problémů kybernetické a energetické bezpečnosti, a vzájemný obchod.

Na vyjednávání všech detailů setkání Trumpa s Babišem budou pracovat protokoly obou zemí. Na přetřes přijde i otázka obdarovávání. Podle bývalého ministra zahraničí Cyrila Svobody, který je Babišovým poradcem, by měl být případný dárek osobní, aby odpovídal jeho zálibě.

„Naše zahraniční služba má zjistit, co by potěšilo amerického prezidenta. Pamatuji si, že například ruskému ministru zahraniční Sergeji Lavrovovi se vezla mapa, protože je jejich milovník. Pro německého šéfa diplomacie Joschku Fischera se zase obstaral míč, protože je vášnivý fotbalový fanoušek,“ řekl LN Svoboda.

Dodal, že by se měli Češi vyvarovat standardních darů české provenience. Takových prý mají američtí prezidenti plné skříně.

Bývalý velvyslanec v USA Petr Kolář zase doporučuje, aby šlo skutečně o překvapení. Pro pány Bílého domu lze zvolit různé dary. „Flinta, křišťál i něco symbolického. Americká strana vše musí zaevidovat a obvykle se to následně vystaví v knihovně dotyčného prezidenta, když v úřadu skončí,“ napsal LN Kolář.

Důležité také je, aby o tom, že bude obdarován, Washington dopředu věděl. V opačném případě totiž hrozí diplomatické faux pas, že na to hostující země nebývá připravena. Při pracovních návštěvách není také vyloučeno, že se odehrají bez darů, pokud se na tom obě strany domluví.

V minulosti cizí státníci pamatovali na Trumpa různě. „Americký prezident dostává od golfových holí až po manžetové knoflíčky řadu různých předmětů,“ přiblížil LN Hynek Kmoníček, český velvyslanec ve Washingtonu.

Jádro i Afghánistán

Babiš včera k obsahu jednání uvedl, že je nutné pečlivě vybrat i témata: „Musím se na to dobře připravit, protože je to pro Českou republiku velice důležitá schůzka. Bude tam určitě strašně moc témat, které bych chtěl s panem prezidentem probrat. Nejenom naše vztahy ekonomické nebo v rámci NATO, ale je to i o vztazích s Evropskou unií.“

Ve vzduchu totiž visí stín uvalení cel na dovoz automobilů do USA, což by nepříjemně dopadlo i na české firmy. Očekává se, že v jednání dojde i na původně americkou firmu Westinghouse, která se uchází o možnost výstavby jaderných bloků v Česku. Premiér nicméně včera prohlásil, že nechce spojovat otázku výstavby jádra s touto konkrétní cestou do USA.

Jedním z globálních témat dost pravděpodobně bude i otázka íránského jaderného programu. Trump totiž tlačí EU, aby vypověděla dohodu s Teheránem, jako to udělala americká administrativa. Unie se ale k podobnému kroku zatím nechce připojit. Česko naopak zajímá, jak bude vypadat avizovaný plán na stažení aliančních sil z Afghánistánu, kde máme vojenský kontingent.

Právě o tom včera ve Washingtonu jednal s Trumpovým poradcem pro národní bezpečnost ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). John Bolton na setkání s Petříčkem probíral také otázku kybernetických hrozeb. Už loni v prosinci označil Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), že produkty čínských firem Huawei a ZTE mohou představovat bezpečnostní riziko pro kritickou infrastrukturu státu.