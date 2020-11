Co je slovo roku 2020? Oxfordský slovník letos neurčil pouze jedno, jazyk se bezprecedentně vyvíjel

Oxford Oxfordský slovník publikoval každoroční zprávu, ve které vyhlašuje slovo roku. Loni vyhrálo spojení klimatická nouze a předloni adjektivum toxický. Letos se však jazykovědci neshodli na jednom termínu, ale vybrali jich hned několik. Svou pozornost soustředili především na to, jak rychle se řeč vyvíjela.

„Hned bylo zřejmé, že 2020 není rok, který se dá shrnout pod jedno ‘slovo roku’,“ uvádí Oxfordský jazykový slovník (OED) podle CNN. Titul celé zprávy je Slova bezprecedentního roku, přičemž samo přídavné jméno užité v názvu zaznamenalo letos ohromný nárůst v užívání.

„To, co tento rok bylo bezprecedentní, je obrovská rychlost, kterou anglicky mluvící svět přebral novou slovní zásobu týkající se koronaviru, a to, jak rychle se stala v mnoha oblastech základní součástí našeho jazyka,“ píše OED ve studii.

Zpráva postupuje uplynulým časem a ke každému měsíci přiřazuje nejdůležitější slovo. Leden vystihuje sousloví požáry buše. To proto, že v tu dobu nejintenzivněji hořela australská krajina. Únoru dominoval pojem osvobození, jelikož skončil proces pokusu o sesazení prezidenta Donalda Trumpa z funkce.

Od března dále trend ovládly výrazy spojené s pandemií koronaviru. Termín covid-19 byl poprvé představen 11. února, dále následovala slova jako plošná karanténa a sociální odstup. Po smrti George Floyda v červnu svět zachvátily vlny protestů, což se projevilo i ve vývoji jazyka. Slovník zaznamenal nová hesla Black Lives Matter, kultura rušení (cancel culture) či BIPOC – souhrnný termín označují Afroameričany a další etnika.

V jazyce se projevily i běloruské protesty proti prezidentovi Alexandru Lukašenkovi. Srpnu vévodilo přídavné jméno běloruský, nadto se hojně užíval termín mail-in, který předznamenal americké prezidentské volby a kontroverze okolo hlasování poštou. Říjen vyhrál název britského programu pro plošné testování na koronavirus Moonshot.

V záři se nejvíce používalo spojení net zero potom, co čínský prezident Si Ťin-pching oznámil, že povede zemi k uhlíkové neutralitě do roku 2060. Dále výraz superspreader označující člověka, který šíří koronavirus mezi velký počet lidí. Kořeny tohoto slova sahají do sedmdesátých let, renesance nicméně nastala po nevydařeném večírku v Bílém domě, při kterém se covidem nakazilo mnoho amerických politiků.