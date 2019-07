Příští šéfku Komise pojí s Českem působení v NATO. Vždy nás vnímala jako významného partnera, řekl Stropnický

PRAHA Měl by rozumět našemu regionu. S takovým požadavkem vstupoval premiér Andrej Babiš do jednání o příštím předsedovi Evropské komise. Pokud se však šéfkou osmadvaceti eurokomisařů stane Ursula von der Leyenová, půjde o jen z části splněná očekávání.

Až do dvanácti let vyrůstala v Belgii, kde se také narodila. Její otec byl po dvě volební období šéfem vlády v Dolním Sasku. Německá ministryně obrany za CDU Ursula von der Leyenová rozhodně nepatří do skupiny západních politiků, kteří nemají hlubší vazby na region střední a východní Evropy. Už v úterý ji může Evropský parlament zvolit do funkce předsedkyně Evropské komise.

Ačkoli postrádá větší povědomí o dění v regionu, půjde o zajímavý posun. A to díky tomu, že jde o favoritku německé kancléřky Angely Merkelové. „Je kandidátka kancléřky, která velmi dobře ví, kde leží a jak vypadá Praha. Nějakou pozitivní vazbu díky tomu může mít i ministryně von der Leyenová,“ řekl LN ve čtvrtek Tomáš Podivínský, český velvyslanec v Berlíně.



Spolková kancléřka Merkelová studovala v Praze v 80. letech. Na Akademii věd se připravovala na svůj doktorát. Tehdy se také seznámila s profesorem Rudolfem Zahradníkem. Loni za ním neváhala přijet na oslavy jeho 90. narozenin. Takto silnou emociální vazbu na Česko ministryně obrany von der Leyenová ve srovnání s kancléřkou nemá.

Přesto ale von der Leyenová může zúročit své styky z působení na ministerstvu obrany, které sbírá od roku 2013. V této funkci byla v pravidelném kontaktu s českými protějšky například v rámci ministerských zasedání v NATO. Blíže ji poznal exministr obrany Martin Stropnický, dnes velvyslanec v Izraeli.

„Mnohokrát jsme různé body agendy neformálně separátně probírali. Můj názor ji zajímal a ČR vždy vnímala jako významného a ­blízkého partnera,“ napsal LN Stropnický, jenž von der Leyenovou pozval do Prahy, kterou před čtyřmi lety skutečně navštívila. „Zprávu o tom, že by měla stát v­ čele EK, vnímám jednoznačně pozitivně,“ dodal český velvyslanec v ­Tel Avivu.

Obrana spojuje

V dubnu se s von der Leyenovou v Berlíně setkal i současný ministr obrany Lubomír Metnar. „Měli spolu poměrně plodný rozhovor. Zná Českou republiku nejen jako sousedskou zemi, ale i­ přes společná cvičení vojáků a­ působení v zahraničních misích. Jsme spolu v Afghánistánu, což dobře ví,“ řekl LN velvyslanec v Německu Tomáš Podivinský, který se jednání delegací zúčastnil.

Intenzivní spolupráce obou armád je vidět i na číslech. Ročně se Češi zapojí přibližně do třiceti cvičení v Německu a německé ozbrojené síly naopak do zhruba deseti u nás. V současnosti působí téměř 200 českých vojáků v ­jednotce sil velmi rychlé reakce (VJTF), které vedou Němci.

Ministr obrany USA Jim Mattis a německá ministryně obrany Ursula von der Leyenová.

Pochvalně se na adresu von der Leyenové vyjádřil i Metnar. „Je to charismatická dáma s úctyhodnou kariérou, při které bravurně zvládla vychovat sedm dětí. Je velkou zastánkyní společné obrany Evropy. Zná velmi dobře náš region, proto lze očekávat další rozvoj česko-německých obranných projektů,“ je přesvědčen Metnar.

S tendry za humny

Těsnější vazby by se mohly vyrýsovat v souvislosti s největším armádním tendrem v Česku. Armáda chce pořídit pro mechanizovanou brigádu více než 200 kusů pásových obrněnců.

Hned dva ze čtyř zájemců o­ kontrakt v hodnotě 53 miliard korun pocházejí z Německa. S vozidlem Lynx by ráda uspěla firma Rheinmetall Landsysteme. Konsorcium PSM (společný podnik firem Krauss-Maffei Wegmann a Rheinmetall Landsysteme) věří, že uspěje s vozidlem Puma, které mají zavedené v armádě i Němci.

Ministerstvo obrany v rámci kontraktu počítá s co největším zapojením českých firem do zakázky, aby se její podstatná část vrátila do ekonomiky. Důležitým kritériem výběru finalisty proto bude zapojení českého obranného průmyslu na výrobě strojů. Podle resortu musí být minimálně na úrovni 40 procent z nabídkové ceny zakázky.

Ursula van der Leyen. Německá ministryně obrany Ursula von der Leyen se zúčastnila diskusního fóra NATO v Bruselu.

A se zbrojními výrobky by rádi uspěli i Češi na německém trhu. Během návštěvy Berlína se zmínil o možnosti prodeje nových letounů české zbrojovky L-39NG pro německou armádu i premiér Andrej Babiš. Nový typ letounů představila společnost Aero loni v říjnu.

Ani to ale podle pozorovatelů německé politiky nic nezmění na tom, že von der Leyenová přichází do čela Evropské komise bez zřejmé vazby na Prahu. „Je prototyp západního uhlazeného politika, který by pasoval do 80. let. Do Česka má minimální kontakty. Chybí ji navíc nějaká emoce k­ Československu, jako měla Merkelová,“ charakterizoval ji český diplomat, který v minulosti v Berlíně roky působil.