Vládní plány se týkají Doněcké, Luhanské, Záporožské a Chersonské oblasti, které Rusko považuje za své a které nyní částečně okupuje. Ruský statistický úřad neposkytuje aktuální údaje o počtu obyvatel v „nových regionech“. Na konci minulého roku bylo pod ruskou okupací přibližně 116 000 kilometrů čtverečních ukrajinského území, vyplývá z informací analytického projektu DeepState, pokládaného za blízký ukrajinské armádě.
Ruské síly v těchto oblastech opakovaně používaly taktiku spálené země a srovnaly se zemí domy i kritickou infrastrukturu. Zanechaly tak drtivou většinu okupovaných území v troskách, často bez přístupu k elektřině nebo k tekoucí vodě, píše ukrajinský server Kyiv Independent.
Rusko má podle státní rozvojové korporace v úmyslu postavit na okupovaných ukrajinských územích více než 13 milionů metrů čtverečních bytů, přes 140 mateřských škol, několik desítek škol a asi 100 zdravotnických zařízení. Ruská vláda má také v úmyslu postavit přístavy a mola a zrekonstruovat čtyři letiště.
Příkladem ruské takzvané rekonstrukce je Mariupol, který ruské síly plně okupují od 20. května 2022, připomíná Kyiv Independent. Během dobývání města na jihovýchodě Ukrajiny ruské jednotky zaútočily na místní divadlo, v němž se ukrývali civilisté, a zabily na 600 lidí, včetně dětí. Divadlo bylo znovu otevřeno v prosinci 2025, přičemž ruské úřady tuto událost mohutně propagovaly v médiích.
Za poslední čtyři roky okupační správa zbourala více než 360 zničených bytových domů a začala stavět byty na hypotéku pro ruské občany. Nové domy jsou však podle ukrajinského serveru většinou prázdné.