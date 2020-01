Co víme o cílích íránského hněvu. Jednu základnu navštívil Trump, z druhé letěli speciálové zabít Bagdádího

Když prezident Donald Trump zavítal poprvé v roli nejvyššího šéfa ozbrojených složek do bojové zóny, aby se setkal s vojáky na misi, mířil na západ Iráku na základnu Asad. Během posledních dvou let ji navštívil několikrát i viceprezident Mike Pence.

Právě tato vojenská báze se v noci na úterý stala cílem útoku balistickými střelami. Za jejich vypuštěním stál íránský režim, který se tak pomstil za americký útok na šéfa jednotek Kuds a druhého nejmocnějšího muže v zemi Kásema Solejmáního. Íránská odveta přišla jen den poté, co prezident Trump vyhrožoval, že pokud Íránci zaútočí, zničí jejich kulturní památky.

Teherán k útoku přistoupil a vybral dvě vojenské základny s přítomností amerických vojáků. Význam základny Asad ležící v provincii Anbar přibližně 217 kilometrů od syrských hranic spočívá v tom, že zde američtí vojáci provádějí výcvik iráckých jednotek, ale především v tom, že ji pravidelně navštěvují američtí lídři.

Podle serveru Military Times na základně mimo výcvikové jednotky sídlí i ‚speciálové‘ a USA zde mají i několik leteckých prostředků.

Donald Trump sem zavítal naposledy na vánoce v roce 2018. „Neměl jsem obavy o sebe, ale měl jsem obavy o první dámu. Museli jsme letět s letadlem ve tmě, zatažená okna, zhasnutá světla. Už jsem letěl mnoha letadly, ale nikdy takto,“ uvedl tehdy šéf Bílého domu.

Druhou základnou, na kterou v noci na úterý dopadly rakety, byla báze nedaleko severoiráckého města Irbíl. Stejně jako v Asadu i zde sídlí americké speciální jednotky, což se potvrdilo v říjnu loňského roku, když USA oznámily zabití tehdejšího šéfa Islámského státu Abú Bakra al-Bagdádího. Právě ze základny nedaleko Irbílu totiž odstartovalo osm helikoptér CH-47 Chinook s týmem jednotek Delta Force na palubě.

Směrem k Irbílu Teherán vypálil podle serveru Military Times 5 raket. Jedna zasáhla letiště, další tři zneškodnily protiraketové systémy Patriot a jedna měla selhat za letu. Zatím není jasné, o jaké rakety šlo. Írán disponuje dvěma typy s doletem mezi 300 a 800 kilometrů – Shahab 1 a Qiam.

Zatím není jasné, kolik obětí měly útoky na obě základny. Podle íránských Revolučních gard zemřelo nejméně 80 Američanů, íránská média pak hovoří o přibližně 50 obětech. USA zatím své stanovisko nevydaly, Pentagon zatím „odhaduje škody“. Bílý dům v tuto chvíli vydal pouhé prohlášení o tom, že „prezident byl informován a úzce monitoruje situaci ve spolupráci s národním bezpečnostním týmem.“ Prezident sám pak situaci krátce komentoval na Twitteru.

„Vše je v pořádku. Rakety vyslané z Íránu na dvě vojenské základny v Iráku. V tuto chvíli odhadujeme oběti a škody. Zatím dobré. Máme zdaleka nejmocnější a nejlépe vybavenou armádu na světě. Prohlášení pronesu zítra ráno,“ napsal Trump na Twitter.

