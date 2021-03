Covidpas přiblíží Evropu k normálu. Co všechno má umožnit a půjde bez něj cestovat?

BRUSEL/PRAHA Cestování zadrhnuté koronakrizí by se – alespoň mezi státy Evropské unie – mělo do léta opět uvolnit. Šéfka Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová ve středu představila návrh „covidového pasu“, jenž by měl umožnit překračovat hranice mezi unijními státy všem lidem, kteří budou očkováni proti covidu nebo disponovat negativním testem či protilátkami získanými po prodělání nemoci.

Covidpas, oficiálně „digitální zelený certifikát“, bude mít podobu QR kódu, do něhož budou zmíněné informace nahrané; na vyžádání má být k dispozici i papírová podoba. „Certifikát nesmí být diskriminující vůči lidem, kteří se nechtějí nebo nemohou nechat očkovat,“ zdůraznila von der Leyenová.

Požadavek, aby zelený pas nediskriminoval, se propsal do možnosti prokázat se i jinak než jen absolvovaným očkováním, stejně jako do faktu, že Unie neomezí cestování ani těm, kdo covidpasem vůbec nebudou disponovat.

EK vysloveně uvedla, že certifikát nesmí být „podmínkou pro cestování“. Dopravní společnosti by tedy nesměly odmítnout cestující, kteří by pas neměli; jen by jim v cílové zemi „hrozila“ karanténa nebo povinný test na covid.



Místopředseda Komise Maroš Šefčovič podotkl, že systém je nastavený pro dospělé. Podle něj se dá očekávat, že děti by měly mít na cesty s sebou negativní test. Unijní dokument je zatím jen návrhem, o němž budou jednat členské státy i europarlament. Dle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) je snaha, aby pasy platily od konce května či začátku června.

Do té doby je nutné vyjasnit, jak dlouho po očkování nebo prodělání nemoci bude člověk považován za imunního, či technické řešení systému.

Každý stát se musí rozhodnout, co držitelům pasu umožní. Mohl by být i vstupenkou ke kultuře či sportu. „Jakým způsobem a jestli se osvědčení členské státy rozhodnou používat i pro jiné účely, to je na nich,“ řekla pro Lidovky.cz místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová.

Po dokumentu, jenž by usnadnil cestování po Evropě, delší dobu volají zejména jihoevropské země jako Itálie, Řecko či Španělsko.

Posun ve věci covidpasů uvítalo i Česko. „Celounijní platnost je z našeho hlediska ideální,“ řekl ministr zahraničí Petříček.

Vedle politické shody se bude muset připravit také technické řešení covidpasů tak, aby systém fungoval stejně ve všech eurounijních státech. Podle Vladimíra Dzurilly, vládního zmocněnce pro informační technologie a digitalizaci, to v případě Česka nebude problém. „Na evropské covidové pasy se připravujeme, s Evropskou komisí komunikujeme v předstihu. Víme, co máme dělat, abychom to měli co nejdřív hotové,“ potvrdil pro Lidovky.cz Dzurilla.

Podle vládního zmocněnce systém nečeká nic výrazně nového, ten již nyní očkovací pasy i s QR kódem vydává. „V rámci očkování dnes víme, kdy a jakou vakcínu ten či onen jedinec dostal. Evidovány máme i výsledky PCR testů a antigenních testů, které se dělají v laboratořích či v testovacích centrech. I tyto informace dokážeme, stejně jako údaje o očkování, přenést do portálů i do aplikace,“ uvedl Dzurilla.

Podle místopředsedy Evropské komise Maroše Šefčoviče je středeční návrh důležitým krokem k otevírání evropské ekonomiky. „Chtěli jsme řešení, které by bylo co nejjednodušší a jde i ruku v ruce s ochrannou osobních údajů,“ řekl novinářům. Apeloval na státy, aby rychle rozhodly, kdo v nich ponese odpovědnost za technickou stránku. „Jde o velmi krátký termín. Pracujeme na digitální bráně, která by měla umožnit, aby všechny systémy dohromady fungovaly,“ dodal.

Data nebudou lítat mezi státy

Ve středu představenou podobu evropských covidpasů opatrně uvítali i zástupci velkých českých cestovních kanceláří. „Je dobře, že budou moci díky testům cestovat i lidé, kteří nebudou v té době očkovaní. Věříme, že na pravidlech bude shoda, aby byla pro turisty situace co nejjednodušší,“ řekl pro Lidovky.cz mluvčí CK Fischer Jan Bezděk.



Podle Ondřeje Rušikvase, provozního ředitele cestovní kanceláře Blue Style, by covidpas znamenal výrazné usnadnění cest do zahraničí. „Je podstatné, aby klienti měli snadný přístup k testování a především aby pro ně bylo dostupnější i z hlediska ceny,“ připomněl možný finanční aspekt Rušikvas.

Podle zdroje serveru Politico obeznámeného se zákulisím jednání o covidpasech se „živá debata“ vedla o ochraně osobních dat. Ta by měla být na „velmi vysoké úrovni“ s tím, že systém nebude vyžadovat žádnou celoevropskou databázi. Příslušný národní úřad v cílové zemi z něj nicméně bude moci ověřit totožnost předkladatele a zjistit druh aplikované vakcíny či typ použitého testu.

„Nebude se vytvářet žádná velká společná databáze. Navíc, při stanovení obsahu certifikátů Komise dbala na to, aby byly vyžadovány jen osobní údaje nezbytně nutné, což je zase pozitivum, protože nyní se okruh osobních údajů, které jednotlivé státy požadují, zkrátka liší. Jednotlivé státy budou ověřovat jen platnost a pravost certifikátu, není tedy potřeba, aby všechna data letěla mezi všemi státy EU,“ řekla pro Lidovky.cz advokátka Klára Dvořáková, odbornice na cestovní právo.

Separátní dohody jako záloha

Zjevně nedořešenou zatím zůstává otázka ochrany vůči pokusům o falšování vstupních údajů. Falza by podle Evropské komise mohla znamenat výraznou hrozbu pro veřejné zdraví. Podvodné pokusy se v podobném kontextu v minulých týdnech vyskytly: řada evropských států zachytila mnohočetná podvodná osvědčení o negativních testech na koronavirus. Se stejným problémem v řádu tisíců falzifikátů se potýká také Izrael, který nedávno spustil projekt tzv. zelených pasů fungujících na podobném principu, jako je plánovaný evropský covidpas.

Zástupci unijních států vesměs zdůrazňují, že preferují celoevropské řešení, mnohé země si nicméně jako „zadní vrátka“ nechávají případné dvoustranné dohody, jež by v letní sezoně usnadnily příjezdy občanů pouze z konkrétních zemí. A nemusí se jednat jen o cesty z členských států EU.



Co do možných separátních dohod jsou aktivní hlavně středomořské státy. Řekové a Kypřané již oznámili, že na své území budou bez dalších podmínek pouštět izraelské držitele tzv. zelených pasů, osvědčujících vakcinaci. Podle řeckého ministerstva turistiky budou v zemi „vítáni všichni, kdo se prokážou nějakým dokladem o tom, že nejsou šiřiteli viru“. Španělsko, jedna z turisticky nejvýznamnějších zemí světa, zase zvažuje tzv. zelený koridor pro naočkované cestující ze Spojeného království.

A podobným úvahám se nebrání ani Česko. Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) je Praha pro případ, že by se celá sedmadvacítka neshodla, připravena jednat „individuálně se státy, které o to projeví zájem“. Podle dřívějšího ministrova vyjádření by nejspíše šlo o sousední země v rámci regionu.

Evropským pasům musí dát zelenou ještě europarlament a jednotlivé členské státy. „Věřím, že se nakonec shodnou,“ řekl Petříček.

„Jakmile Světová zdravotnická organizace konstatuje, že koronavirová pandemie skončila, je cílem vrátit se k běžným podmínkám cestování,“ dodal Petříček.