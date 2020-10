Cookovy ostrovy mají nového premiéra. Ten chce řídit ještě dalších 17 ministerstev

Avarua Nový premiér Cookových ostrovů Mark Brown chce ve svém kabinetu kromě úřadu předsedy vlády řídit i 17 ministerstev a šéfovat mimo jiné resortu zahraničí, spravedlnosti, vnitra, energetiky, financí či migrace. Napsal to server listu The Guardian. Podle opozice je to signál, že premiér nedůvěřuje dalším členům vlády.

Brown přebral úřad premiéra tichomořského souostroví tento měsíc, když po deseti letech funkci opustil jeho předchůdce Henry Puna. Ten se chce ucházet o post generálního sekretáře vlivné regionální organizace Fórum tichomořských ostrovů (PIF).

Ministři zahraničí Arménie a Ázerbájdžánu na pozvání Putina přijedou do Moskvy, mají jednat o zastavení bojů „Nový premiér nejdříve tvrdí, že je nadšený potenciálem své vlády, a pak si přidělí ohromujících 17 portfolií, což je obrovský signál ohledně toho, kolik důvěry má ve schopnosti svých vládních kolegů,“ řekla šéfka opozice Tina Browneová. Premiér chce mimo jiné zodpovídat i za za nerostné bohatství, mořskou těžbu, telekomunikace či obnovitelné zdroje. Cookovy ostrovy, které tvoří 15 ostrovů zhruba se 17 000 obyvateli, byly do roku 1965 kolonií Nového Zélandu. Nyní to je samosprávné území volně přidružené k Novému Zélandu. Ostrovy se v současné koronavirové pandemii honosí tím, že dosud nezaznamenaly jediný případ nákazy.