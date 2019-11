Corbyn je pomstychtivý jako Stalin, nebral si servítky britský premiér Johnson

Johnson po schůzce s královnou voličům v projevu slíbil, že dotáhne do konce plánovaný odchod Británie z Evropské unie. Vítězství labouristů by podle něj znamenalo další odklad brexitu. Corbyn slíbil voličům „opravdovou změnu“.

„Tragédií moderní Labouristické strany pod vedením Jeremyho Corbyna je, že niterně nenávidí motivaci ziskem,“ uvedl britský premiér v článku v konzervativním listu The Daily Telegraph. „Předstírají, že je jejich nenávist namířena jen na určité miliardáře - a ukazují prstem na jednotlivce s radostí a pomstychtivostí, jakou nikdo neviděl od doby, kdy Stalin pronásledoval kulaky,“ dodal Johnson a použil přitom ruského výrazu pro majetné rolníky.



Sovětský diktátor Stalin na konci 20. let minulého století nařídil kulaky „jako třídu“ zlikvidovat. Následovalo zatýkání, deportace a fyzická likvidace relativně bohatých sedláků.

Corbyn označil na twitteru Johnsonovy výroky za „nesmysly, se kterými superbohatí přicházejí, aby se vyhnuli tomu, že budou platit o trochu více na daních“. Později dodal, že labouristé chtějí mimo jiné zlepšit situaci ve zdravotnictví, „vyřešit brexit za šest měsíců“ či nastartovat „zelenou průmyslovou revoluci“.

Premiér Johnson se ve středu setkal s královnou Alžbětou II., kterou informoval o rozpuštění dolní komory parlamentu. Po schůzce uvedl, že královna souhlasila s uspořádáním voleb v navrhovaném prosincovém termínu. Začala tím pětitýdenní předvolební kampaň.

V projevu před sídlem britských premiérů v Downing Street Johnson řekl, že si volby nepřál, nebyla ale podle něho jiná možnost, jak nastalou situaci kolem brexitu vyřešit. Parlament byl podle něj paralyzovaný, odmítal splnit přání lidu vyjádřené v referendu z roku 2016 a zařídit odchod z EU.

