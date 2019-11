Corbyn prý má důkazy, že USA má zájem o britské zdravotnictví, podle Johnsona je to nesmysl

Londýn Šéf britské opoziční Labouristické strany Jeremy Corbyn tvrdí, že získal 450stránkovou složku s podrobnostmi o vyjednávání vlády v Londýně s USA o obchodní dohodě po brexitu. Dokument podle něj dokazuje, že Američané mají zájem o systém britského státního zdravotnictví (NHS), ačkoli to britská vláda popírá.

Konzervativní premiér Boris Johnson podle serveru BBC News uvedl, že je to nesmysl, a zopakoval, že NHS součástí oficiálních rozhovorů nebude.



Dokument, o němž Corbyn mluvil, je podle BBC News necenzurovaný text o šesti kolech schůzek amerických a britských činitelů v Londýně a Washingtonu mezi červencem 2017 a červnem 2019. Byla to přípravná jednání před zahájením oficiálních obchodních rozhovorů.



O setkáních už dříve bez větších podrobností informovala britská média. Podle tisku během nich vyšlo najevo, že USA mají zájem jednat s Británií o cenách léků a především o prodloužení patentů, které by ukončilo používání levnějších generických léků. Dokument také zmiňuje, že Washington chce „naprostý přístup na (britský) trh“ a považuje to za startovní bod oficiálních rozhovorů. Na co případně britští vyjednavači přistoupili, není jasné.

Tvrzení, že britské státní zdravotnictví bude součástí dohody o volném obchodu s USA, tedy na prodej, je jedním z klíčových bodů labouristické kampaně před předčasnými volbami 12. prosince. Ministryně obchodu Liz Trussová ve středu v reakci na Corbynovo tvrzení uvedla, že lídr labouristů lže.

Podle komentátora televize ITV Roberta Pestona je na dokumentu zajímavé, že nepředpokládá uzavření obchodní dohody s USA do konce současného mandátu amerického prezidenta Donalda Trumpa na začátku roku 2021. „To znamená, že dohoda v nadcházejících letech nebude. To se dalo čekat. Ale je dobré to slyšet od přímého zdroje,“ napsal Peston na twitteru.

Spojené království má Evropskou unii podle plánu opustit na konci ledna 2020, pak může začít vyjednávat vlastní obchodní dohody.