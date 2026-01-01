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Ve vilniuském Vingis parku se za účasti tisíců diváků uskutečnil už pátý ročník závodu corgiů. Na start se postavilo přibližně 150 psích účastníků z devíti zemí. Kromě klasického sprintu nechyběla přehlídka kostýmů ani soutěž o nejhlasitější štěkot. Jak letošní ročník mezinárodního klání tohoto oblíbeného psího plemene vypadal, se podívejte v naší fotogalerii.
Autor: ČTK/AP, ČTK
Corgi se během mezinárodní závodu ve Vilniusu účastnili i módní přehlídky, 15. srpna 2026.
Autor: ČTK/AP, ČTK
Ve vilniuském Vingis parku se corgiové předvedli i v povedených kostýmech, 15. srpna 2026.
Autor: ČTK/AP, ČTK
Start závodu corgiů ve sprintu, 15. srpna 2026.
Autor: Reuters
Corgiové se ve Vilniusu utkali i v tradičním sprintu, 15. srpna 2026.
Autor: ČTK/AP, ČTK
Corgiové si to ve Vilniusu rozdali ve sprintu, 15. srpna 2026.
Autor: Reuters
Corgiové se ve Vilniusu utkali i v tradičním sprintu, 15. srpna 2026.
Autor: ČTK/AP, ČTK
Módní přehlídka během mezinárodního závodů corgiů ve Vilniusu, 15. srpna 2026.
Autor: ČTK/AP, ČTK
Corgiové v kostýmech během mezinárodního závodu ve Vilniusu, 15. srpna 2026.
Autor: ČTK/AP, ČTK
Corgiové na startu sprintu v mezinárodním závodu ve Vilniusu, 15. srpna 2026.
Autor: Reuters
Corgiové se ve Vilniusu předvedli i v kostýmech, 15. srpna 2026.
Autor: ČTK/AP, ČTK
Corgiové závodili ve Vilniusu. Nechyběla ani soutěž ve sprintu, 15. srpna 2026.
Autor: ČTK/AP, ČTK
Corgiové se ve Vilniusu ukázali také v kostýmech, 15. srpna 2026.
Autor: ČTK/AP, ČTK
Corgiové během módní přehlídky ve Vilniusu, 15. srpna 2026.
Autor: Reuters
Na mezinárodní závod corgiů se do Vilniusu sjelo na 150 psích účastníků, 15. srpna 2026.
Autor: Reuters
Vilnius byl o víkendu plný corgiů, 15. srpna 2026.
Autor: Reuters
Corgiové v závodu ve sprintu, 15. srpna 2026.
Autor: ČTK/AP, ČTK
Módní přehlídka v rámci mezinárodního závodu corgiů ve Vilniusu, 15. srpna 2026.
Autor: ČTK/AP, ČTK
Corgiové si ve Vilniusu pořádně zasprintovali, 15. srpna 2026.
Autor: ČTK/AP, ČTK
Corgiové v závodu ve sprintu, 15. srpna 2026.
Autor: Reuters
Corgiové se předvedli i ve slušivých kostýmech, 15. srpna 2026.
Autor: ČTK/AP, ČTK
Corgiové závodili ve Vilniusu, 15. srpna 2026.
Autor: ČTK/AP, ČTK
Corgiové a jejich urputný souboj ve sprintu během mezinárodního závodu ve Vilniusu, 15. srpna 2026.
Autor: Reuters
Corgiové v kostýmech, 15. srpna 2026.
Autor: Reuters
Corgiové se ukázali v kostýmech, 15. srpna 2026.
Autor: Reuters
Corgiové soutěžili ve Vilniusu, 15. srpna 2026.
Autor: Reuters