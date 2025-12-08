„Co nelze akceptovat, je tato hrozba zasahování do politického života Evropy,“ prohlásil Costa při projevu v Institutu Jacquesa Delorse.
Trumpova administrativa podle dokumentu plánuje „pěstovat odpor proti současné trajektorii Evropy v rámci evropských národů“. Z americké strategie je podle agentury AFP zřejmé, že Spojené státy pod vládou Trumpa budou v Evropě prosazovat své cíle, které jsou v souladu s agendou krajně pravicových stran.
„Spojené státy nemohou nahradit evropské občany v rozhodování o tom, které strany jsou dobré a které špatné. Spojené státy nemohou nahradit Evropu v její vizi svobody vyjadřování,“ prohlásil v pondělí Costa. I když americký dokument nadále o Evropě hovoří jako o spojenci, je podle Costy nutné, „abychom se jako spojenci chovali“. Suverenita Evropy musí být zachována, uvedl Costa.
Za znepokojivý označil fakt, že Rusko novou pozici Washingtonu uvítalo jako z velké části konzistentní se svou vlastní perspektivou. Přístup k válce na Ukrajině vylíčený ve strategii není v souladu se spravedlivým a trvalým mírem, o který se Evropa dlouhodobě zasazuje, dodal předseda Evropské rady.
„Je klíčovým zájmem Spojených států vyjednat rychlé ukončení válečného stavu na Ukrajině s cílem stabilizovat evropské ekonomiky, předejít nezamýšlené eskalaci nebo rozšíření války a obnovit strategickou stabilitu s Ruskem,“ píše se v Trumpově dokumentu. Většina předchozích amerických strategií bezpečnosti přitom po roce 2014 a ruské anexi Krymu používala výrazně tvrdší slovník vůči Rusku a označovala ho za přímou hrozbu, uvedl Reuters.
Kritiku Evropy ze strany USA v pondělí odmítla také německá vláda a prostřednictvím svého mluvčího uvedla, že Rusko nadále považuje za hrozbu. Evropa musí co nejrychleji zajistit svou vlastní bezpečnost, řekl mluvčí na tiskové konferenci.