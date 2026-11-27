Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Costa nezmínil tři země, které půjčku nepodpořily. Proti další podpoře Ukrajiny se ale dlouhodobě staví Česko, Slovensko a Maďarsko. K tématu se unijní prezidenti a premiéři vrátí na svém prosincovém summitu, dodal předseda unijních summitů.
Český premiér Andrej Babiš při příchodu na summit EU zopakoval názor, že nelze spojovat financování Ukrajiny s dlouhodobým rozpočtem Unie. Zdůraznil přitom, že Česko potřebuje peníze z kohezních fondů na dostavbu dálnic a na zdravotnictví.
Druhým hlavním tématem jednání, které začalo ve čtvrtek ráno v Bruselu, byla podoba dlouhodobého rozpočtu EU na roky 2028 až 2034. Většina unijních politiků již během dne dávala najevo svou skepsi ohledně dosažení dohody a Costa na závěrečné tiskové konferenci potvrdil, že rozpory mezi státy přetrvávají.
„Velká většina lídrů nás požádala, abychom nesnižovali prostředky na zemědělství a kohezní politiku,“ uvedl Costa. Rozdílné názory panovaly také na celkovou výši budoucího rozpočtu. Zatímco některé státy požadovaly jeho další snížení, většina lídrů se podle předsedy Evropské rady postavila proti dalším škrtům. Neshoda přetrvává rovněž v otázce nových vlastních zdrojů EU.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová označila čtvrteční konzultace o příštím dlouhodobém rozpočtu za užitečné, dodala však, že k nalezení shody bude zapotřebí další práce. Upozornila, že všechny dosavadní úpravy loňského červencového návrhu Komise rozpočet pouze seškrtaly. Ačkoli je podle ní nutné hledat kompromis, sedmadvacítka musí zůstat věrná společným prioritám.
Von der Leyenová potvrdila slova Antónia Costy, že novou půjčku pro Kyjev podpořilo 24 zemí Unie a konečné řešení je nyní na Evropské radě. Členské státy chtějí zároveň Ukrajině poskytnout veškeré prostředky, aby měla při jednáních o ukončení války, které proti ní od roku 2022 vede Rusko, co nejsilnější pozici. Posílení Ukrajiny je podle von der Leyenové především v bezpečnostním zájmu celé Evropy.
Příští řádný summit EU se uskuteční za tři týdny. Již teď se ale v unijních kuloárech hovoří o tom, že se kvůli snaze dospět k dohodě o rozpočtu do konce roku jednání prodlouží i o několik dní.