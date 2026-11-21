Počítá také se škrty ve výši 204 miliard eur (asi pět bilionů Kč) oproti plánu představeném původně Evropskou komisí. Ten některé země považují za příliš zatěžující.
„Myslím, že tento návrh nás může posunout blíže ke konečné dohodě,“ řekl Costa na tiskové konferenci v Bruselu. O návrhu budou příští týden jednat unijní prezidenti a premiéři na dvoudenním summitu.
Evropská komise loni v červenci navrhla budou dlouhodobý rozpočet ve výši 1,763 bilionu eur (asi 43,1 bilionu Kč) v cenách roku 2025. O podobu rozpočtu se přou členské země a hlavně Německo volá po jeho výrazném zeštíhlení. Berlín kritizoval i návrh zveřejněný minulý měsíc, podle kterého by sedmiletý rozpočet měl být seškrtán o 140 miliard eur.
Costa, který zastupuje 27 členských států EU, se snaží do konce roku najít takovou dohodu, která by vyvažovala příspěvky členských států s novými zdroji příjmů. Jedním z těchto zdrojů by mohla být daň na technologické firmy. Podle Costova návrhu by se týkala společností, které mají v EU z digitálních aktivit obrat nejméně 50 milionů eur (1,2 miliardy Kč) a celosvětový obrat přes 750 milionů eur (18,3 miliardy Kč), píše AFP.
Agentura poznamenala, že Costův návrh pravděpodobně vyvolá odpor administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa, která se tvrdě ohrazuje proti pokutám, jimiž EU trestá velké technologické společnosti za porušení pravidel týkajících se konkurence a obsahu.
Ukrajinu musí z rozpočtu podpořit všichni, trvá na svém Merz
Příští rozpočet Evropské unie musí zajistit robustní a udržitelnou víceletou podporu Ukrajiny, na které se bude podílet všech 27 členských zemí. V sobotním prohlášení to uvedl německý kancléř Friedrich Merz.
Kompromisním návrh víceletého finančního rámce (VFR) EU na roky 2028 až 2034 v sobotu představil předseda Evropské rady António Costa. Podle Merze nadále není realistický a je třeba jeho objem snížit.
„Zodpovědnost za bezpečnost v Evropě náleží Evropanům společně a je solidárním úkolem, který máme my všichni,“ uvedl německý kancléř. „VFR musí zajistit robustní a udržitelnou víceletou podporu Ukrajiny za účasti všech 27 členských zemí,“ dodal.
Merz před časem vyzval, aby se na finanční podpoře Ukrajiny podílely všechny země EU bez výjimky, a pohrozil, že jinak Německo zablokuje jednání o budoucím rozpočtu EU. Český premiér Andrej Babiš jeho slova kritizoval, slovenský premiér Robert Fico dokonce označil Merzův postup za vydírání. Další finanční pomoc Kyjevu nechtějí kromě Česka a Slovenska poskytovat ani Maďarsko či Bulharsko.
Merz v sobotu kritizoval i objem rozpočtu. Současný návrh je podle Merze „prvním krokem“, objem je ale nadále příliš vysoký. „Prakticky všechny členské země stojí před výzvou, jak konsolidovat své rozpočty. Rozpočet EU, který zároveň roste o více než 40 procent, se do této doby nehodí,“ uvedl v prohlášení kancléř. Vyzval mimo jiné ke spravedlivému rozložení zátěže, a to i korekturami na příjmové stránce.
Merz Costův návrh obecně ocenil, zdůraznil ale, že nový rámec musí odrážet nové priority EU. Těmi jsou podle něj konkurenceschopnost a obranyschopnost. Kancléř dodal, že je připraven podílet se na „realistickém“ rozpočtu EU a že jeho vyjednání do konce letošního roku je v zájmu celé Evropy. O Costově návrhu budou příští týden jednat unijní prezidenti a premiéři na dvoudenním summitu.
Snížení objemu unijního rozpočtu na roky 2028 až 2034 požadují kromě Německa i další státy, například Nizozemsko, Rakousko, Dánsko, Švédsko či Finsko, které patří mezi čisté plátce. Proti škrtům v rozpočtu se naopak staví skupina zemí známá jako „přátelé koheze“, mezi nimiž jsou Itálie, Španělsko, Polsko či Česká republika.