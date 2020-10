Covid jako nepřítel spermií. Vir ovlivňuje jejich kvalitu i počet, podle studie může ohrozit plodnost mužů

Izrael Izraelští lékaři analyzovali data z výzkumů po celém světě a zjistili, že u velkého počtu mužů nakažených koronavirem dochází ke změnám kvality i počtu spermií. Virus se pravděpodobně váže na receptory, které ničí buňky zodpovědné za tvorbu testosteronu a zrání spermií. Uvádí to nová izraelská studie.

Dokument ještě nebyl publikovaný, ale jeho autor, doktor Dan Aderka ze Šebovy nemocnice v izraelském městě Ramat Gan, si je výsledky poměrně jistý. Pro The Times of Israel uvedl, že studie zahrnuje analýzu výsledků více než čtyřiceti výzkumů, které byly po světě uskutečněny.

Studie objevila, že virus se váže na receptory, které ničí testakulární buňky, jež jsou zodpovědné za zrání spermií a tvorbu testosteronu, uvádí The Jerusalem Post. Virus vědci nalezli ve spermatu 13 % mužských pacientů s covidem, dokonce u 50 % pacientů s mírným a těžkým průběhem nemoci bylo zaznamenáno snížení počtu, koncentrace a pohyblivosti spermií, a to i 30 dní po diagnóze. Takové změny mohou způsobit zásadní problémy s plodností.

Doktor Aderka uvádí, že by závěry mohly být ještě horší: „Normální vývoj spermií trvá 70 – 75 dní, je možné, že bychom nalezli ještě větší snížení plodnosti, jelikož spermie zkoumáme dva a půl měsíce po zotavení.“

Autor studie dále uvedl, že není jisté, jestli jsou účinky viru na tvorbu spermií doživotní . Jeho tým plánuje pacienty zkoumat i nadále, závěry by se mohly ukázat po letech sbírání dat. „Ještě nevíme, jestli jsou tyto následky trvalé, ale víme, že podobné nemoci z rodiny koranavirů jako jsou příušnice či SARS, mají dlouhodobý dopad na plodnost u mužů.“

Vědci mimo to pracují na hypotéze, že tento fenomén by mohl vysvětlit vyšší úmrtnost u můžu než u žen a dětí, která byla zaznamenána. Aderka v rozhovoru na závěr doporučil nosit roušky, aby lidé byli kontaminováni co nejnižším množství viru a imunitní systém měl tak větší šanci se s ním vypořádat.