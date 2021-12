Covid láme evropské rekordy, nejpostiženější jsou Francie a Velká Británie. Může za to omicron

Británie

Británie na silvestra oznámila 189 846 nově zachycených infekcí koronavirem a denní přírůstek tak v zemi počtvrté za sebou dosáhl nového maxima. Součet je tedy asi o 600 případů vyšší než ten čtvrteční a mimo jiné znamená, že se přírůstky desátým dnem v řadě drží nad hranicí 100 tisíc, která předtím nikdy nebyla překonána.

Extrémní nárůst v počtech koronavirových infekcí se projevuje na bilanci hospitalizací s covidem-19. Těch evidovalo britské zdravotnictví k 29. prosinci bezmála 12 tisíc. Na silvestra nepřineslo aktuálnější celostátní bilanci, informovalo nicméně o nárůstu počtu pacientů v anglických nemocnicích z 11 542 na 12 395.

Francie

Francie za posledních 24 hodin zaznamenala 232 200 nových případů koronaviru. Je to nové maximum. Hranici 200 tisíc překonala potřetí v řadě. Uvedla to agentura Reuters. Francie je - co do počtu případů - momentálně nejpostiženější zemí v Evropské unii. Dosavadním maximem bylo 208 099 nákaz ze středy.

Mezi novými nákazami již převažuje varianta omikron. „Na začátku posledního týdne roku vykazovalo 62,4 procenta testů profil shodný s variantou omikron,“ uvedl úřad pro veřejné zdraví (SPF) ve své poslední týdenní zprávě zveřejněné ve čtvrtek večer. V předchozím týdnu se omikron podílel na nových nákazách 15 procenty.

Nárůst výskytu vysoce nakažlivého omikronu se dal podle agentury AFP očekávat s ohledem na skutečnost, že se tato varianta již stala dominantní i v jiných evropských zemích jako Británie či Portugalsko.

Ve francouzských nemocnicích je přes 18 tisíc pacientů s covidem-19. Více než 3500 z nich je ve vážném stavu. V souvislosti s covidem-19 zemřelo ve Francii od začátku pandemie více než 123 tisíc lidí.

Itálie

Itálie v pátek oznámila 144 tisíc nových případů koronavirové nákazy za předchozí den. Jedná se znovu o nejvyšší denní přírůstek od začátku epidemie. Údaj je o zhruba 17 500 nakažených vyšší než ve čtvrtek, kdy země poprvé překonala hranici 100 tisíc prokázaných případů za den. Celkový počet potvrzených případů infekce od začátku epidemie tak na silvestra přesáhl šest milionů, uvedla agentura Reuters.

V souvislosti s nemocí covid-19 zemřelo za poslední den 155 lidí, o jednoho méně, než kolik bylo oznámeno ve čtvrtek. Od začátku epidemie v šedesátimilionové zemi zemřelo zhruba 137 400 nakažených.

Německo

V Německu za poslední den přibylo 41 240 lidí nakažených koronavirem, tedy zhruba o 1500 méně než o den dříve, ale více než před týdnem, kdy bylo nakažených něco přes 35 tisíc. Vyplývá to z dat, která na silvestra zveřejnil Institut Roberta Kocha (RKI). Mírně stoupla i sedmidenní incidence, která udává počet infikovaných na 100 tisíc za sedmidenní období.

Incidence je nyní v Německu na hodnotě 214,9, ve čtvrtek to bylo 207,4, před týdnem 265,8.

RKI v posledních dnech opakovaně upozorňuje na to, že z dostupných dat si lze nyní vytvořit jen částečný obrázek o současné epidemické situaci kvůli tomu, že během vánočních svátků a před koncem roku se provádí méně testů a některé informace dostávají úřady se zpožděním.

V zemi s přibližně 83 miliony obyvatel se od začátku pandemie nakazilo více než 7,1 milionu lidí, z nichž 111.925 nákaze podlehlo. Za posledních 24 hodin úřady registrovaly 323 úmrtí na covid-19.

Kanada

Kanadské úřady ve čtvrtek ohlásily bezmála 40 tisíc nových případů infekce koronavirem, což je dosud nejvyšší bilance. Na Quebec z toho připadá přes 14 tisíc infikovaných, jen o několik stovek nakažených méně ohlásila provincie Ontario.

V Kanadě, která má 38 milionů obyvatel, se od začátku pandemie virem SARS-CoV-2 nakazilo 2,1 milionu lidí, více než 30 tisíc z nich zemřelo.

Ve frankofonní provincii Quebec začne už od pátku platit noční zákaz vycházení od 22:00 do 5:00, což znemožní pouliční oslavy příchodu Nového roku.

„Jde o extrémní kroky, protože situace je také extrémní,“ uvedl ve čtvrtek premiér provincie Quebec François Legault. „Odborníci nám sdělili, že tu existuje riziko, že nebudeme moci poskytnout péči všem, kdo ji budou v následujících týdnech potřebovat,“ dodal.