Evropa se zpřísněním opatřeních nechvátá. Země zavádí kvůli omikronu povinný home office nebo roušky ve školách

Velká Británie

Studenti na středních školách v Anglii budou muset po návratu z vánočních prázdnin nosit kvůli šíření varianty omikron ochranu nosu a úst. Oznámil to v neděli ministr školství Nadhim Zahawi. Opatření bude platit do 26. ledna. V Anglii a Walesu na Nový rok přibylo skoro 137 600 případů koronaviru. Pro srovnání – 1. prosince bylo evidováno 42 461 případů.

„Chceme, aby do škol chodilo co nejvíce dětí a aby tomu tak bylo po co nejdelší dobu,“ řekl Zahawi, kterého cituje list The Sunday Telegraph. Studenti se budou vracet do škol od příštího týdne, přímo ve školách je čekají testy na koronavirus.

BBC uvádí, že Anglie byla doposud jedinou ze čtyř částí Spojeného království, která nedoporučila školám, aby jejich žáci nosili roušky. Některé anglické školy tuto povinnost ale zavedly samy. Podle nových pravidel platných pro Anglii se povinné nošení ochrany nosu a úst nevztahuje na učitele.

Anglie v posledních dnech zaznamenávala rekordní denní přírůstky nově nakažených koronavirem. Kvůli velkému počtu lidí v izolaci, která má trvat nejméně sedm dnů, se řada veřejných institucí potýká s nedostatkem zaměstnanců.

Agentura Reuters připomíná, že vláda se obrátila na manažery ve veřejném sektoru, aby se připravili na to, že v nejhorším případě může v příštích týdnech chybět v práci až čtvrtina zaměstnanců.

V Anglii platí povinnost nasadit si ochranu nosu a úst ve většině veřejných vnitřních prostor, pro vstup do nočních klubů a na akce s velkým počtem návštěvníků je třeba se prokázat potvrzením o očkování proti covidu-19.

Úřady také lidem v Anglii doporučily, aby pokud možno pracovali z domova. Ostatní části Spojeného království si protikoronavirová opatření určují samostatně.

Francie

Také ve Francii testy ve svátek potvrdily nákazu u výrazně menšího počtu lidí než v předchozích dnech. Na Nový rok, kdy se méně testovalo, přibylo 58 432 nově nakažených. V předchozích čtyřech dnech ovšem jejich počty překračovaly 200 000. Klouzavý průměr za sedm dní k pondělí vzrostl na 162 041, což je nejvíce od začátku pandemie, poznamenal Reuters.

Od pondělka budou muset ve Francii děti od šesti let nosit ve veřejné dopravě ochranu nosu a úst; dosud se tato povinnost týkala dětí od jedenácti let. Dopravní společnosti nebudou nově smět ve svých vozidlech prodávat jídlo a pití.

Premiér Jean Castex oznámil, že tam, kde je to možné, bude po dobu tří týdnů zavedena práce z domova minimálně tři dny v týdnu. Od 3. ledna minimálně na tři týdny nemohou hosté v barech a kavárnách konzumovat jídlo a pití vestoje. „Konzumaci v barech a kavárnách již nelze provádět vestoje, ale pouze vsedě,“ uvedl premiér.

Itálie

Itálie na Silvestra zaznamenala 141 262 nových případů nákazy virem SARS-CoV-2, asi o 3 000 méně než o den dříve. Přes měsícem se denní přírůstek případů držel pod 20 tisíci, ještě 21. prosince činil „jen“ 30 tisíc. Po vánočních svátcích začala čísla strmě růst.

Kvůli šíření varianty omikron budou v zemi od 10. ledna platit přísnější protikoronavirová opatření: do hotelů, kongresových center, na lyžařské vleky nebo do veřejné dopravy budou smět jen lidé, kteří se z covidu-19 uzdravili nebo jsou proti němu očkovaní.

Čtyři velké italské regiony se od pondělí přesunuly do vyššího stupně epidemického rizika. Ve žlutém stupni, tedy kategorii středního rizika, se ocitnou Lombardie s metropolí Milánem, Lazio s hlavním městem Římem, Piemont s metropolí Turínem a Sicílie.

V regionech, kterých se týká přesun do žluté zóny, žije zhruba 40 procent italského obyvatelstva. Od pondělí tak bude ve středním stupni rizika už většina Itálie.

Německo

Školáky, kterým v pondělí v části Německa skončily vánoční prázdniny, ve třídách přivítaly zpřísněné požadavky na koronavirové testy. Kvůli obavám z varianty omikron čekají děti v Berlíně každodenní rozbory a v Durynsku výuka začala distančně, na prezenční formu přejdou školy tento týden postupně. Testování se nevyhnou ani děti ve školkách.

Berlínské školy také vyzvaly rodiče, aby po pobytu v zahraničních rizikových oblastech dodržovali i s dětmi povinnou karanténu, která v případě návratu z regionů s omikronem činí 14 dní bez možnosti zkrácení.

Karanténa, s výjimkou návratu z oblastí s omikronem, a také testování se netýká očkovaných a uzdravených. Školy i regionální vlády nicméně vyzývají rodiče, aby se testování účastnily i plně očkované děti.

V Německu za Silvestra přibylo 26 392 lidí nakažených koronavirem. Mírně stoupla sedmidenní incidence. Vyplývá to z dat, které o víkendu zveřejnil Institut Roberta Kocha (RKI).

Země zpřísnila svá opatření už před oslavami Nového roku. V soukromí se může sejít nejvýše deset očkovaných osob, rovněž byly zakázány velké akce. Kancléř Olaf Scholz v této souvislosti výslovně zmínil fotbal, který se musí konat bez diváků.

Pro neočkované nadále platí přísná opatření. V soukromí se mohou scházet jen se dvěma dalšími lidmi z jiných domácností. Nemohou nakupovat v obchodech, které neprodávají to nejnutnější zboží, a nesmí ani do restaurací.

Nizozemsko

V Nizozemsku od 19. prosince nejméně do 14. ledna platí přísná protiepidemická opatření. Zavřené jsou obchody s výjimkou těch, které prodávají zboží základní potřeby, dále restaurace, kadeřnictví, posilovny, muzea, divadla a další veřejná místa.

Sejít se nesmějí více než dva lidé. Podobně jako další evropské země i Nizozemsko zavedlo nové restrikce po rychlém šíření varianty omikron, kvůli které by hrozilo zahlcení už beztak silně zatíženého zdravotnictví.

Polsko

Polský ministr zdravotnictví Adam Niedzielski v pondělí v rozhlase varoval, že vláda bude muset ve středu či v pátek zpřísnit restrikce, pokud i v dalších dnech porostou denní přírůstky nakažených koronavirem podobně jako v posledních třech dnech.

V Polsku během uplynulých 24 hodin přibylo 6 422 nově potvrzených případů nákazy koronavirem, a „to je bohužel o čtvrtinu více než před týdnem“, uvedl ministr.

„Pokud tento týden uvidíme pokračování růstového trendu a pokud se zaplní zhruba 20 000 (nemocničních) lůžek, pak přijmeme zpřísňující opatření,“ uvedl Niedzielski. Zpřísnění by se mohlo týkat výuky ve školách.