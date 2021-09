Britská vláda couvá, covid pasy pro vstup na akce od konce září zavádět nebude

Britská vláda ukončila svůj plán na zavedení covidových pasů, jimiž by se lidé prokazovali při vstupu na velké společenské akce nebo do nočních klubů. V neděli to řekl tamní ministr zdravotnictví Sajid Javid. Zároveň ale upozornil, že vláda může své rozhodnutí přehodnotit, pokud by se počet případů nákazy koronavirem exponenciálně zvýšil.