Covidpasy všude kromě hospod. Británie při uvolňování spoléhá i na masovou dostupnost testů

LONDÝN/PRAHA Ještě před dvěma týdny se spekulovalo o tom, že se britští návštěvníci hospod v budoucnu budou muset prokazovat „covidpasem“ neboli vakcinačním certifikátem. Jako obvykle se ale finální verze od prvotního nápadu premiéra Borise Johnsona značně liší. Certifikáty ano, avšak nikoli do hospod. Vyplynulo to z pondělního tiskového briefingu, na kterém s novináři hovořil sám britský premiér.

Potvrzení podle něj bude moci obdržet každý Brit, který byl buďto očkován, nebo prodělal onemocnění covid-19, či má u sebe negativní test. Takovýto dokument mu poslouží k návštěvě zábavního podniku, sportovního utkání či k obyčejné cestě do práce. Prokazování má probíhat pomocí telefonní aplikace britské zdravotní služby (NHS).

Jako zatěžkávací zkouška nového systému bylo vytipováno devět velkých akcí v horizontu měsíce a půl. Již příští pátek má otevřít první noční klub v Británii – proslulý Hot Water Comedy Club v Liverpoolu. Vpuštěny budou tři stovky diváků.

Zatěžkávací zkouška na fotbale

Hned dva dny nato se britští fanoušci poprvé vrátí na fotbalové stadiony, přesněji jeden určený stadion v londýnském Wembley, kde se uskuteční semifinále anglického poháru a zhlédnout ho budou moci 4 tisíce diváků.



Zlatým hřebem tohoto pilotního programu pak má být finále stejné soutěže v polovině května. Zápas mezi vítězi zápasů Chelsea vs. Manchester City a Leicester vs. Southampton bude moci v posvátném chrámu anglického fotbalu sledovat až 21 tisíc fanoušků.

Již nyní se předpokládá, že cena vstupenek bude „poněkud nad průměrem“.

Otázka hospod neboli pubů je podle deníku The Times dosud otevřená. Prozatím však premiér Johnson ustoupil nebývalému tlaku veřejnosti, hospodských i vlastních konzervativních poslanců, kteří s návrhem ostře nesouhlasili.

Zejména posledně jmenovaná skupina už ministerskému předsedovi přidala nejednu vrásku na čele. Hrozba konzervativní „vzpoury“, jíž padla za oběť Johnsonova předchůdkyně Theresa Mayová, se totiž neustále vznáší ve vzduchu. Dotyčnou skupinu poslanců už přitom Johnson podráždil víc než dost opakovanými lockdowny a přísnými postihy za porušení restrikcí.

Varovným prstem by pro něj mohl být fakt, že proti vakcinačním certifikátům v hospodách se vyjádřily i nejtěžší váhy konzervativních poslanců – například podle šéfa skupiny covidových skeptiků Stevea Bakera šlo o „nebezpečnou past“, která postihne především Brity z etnických menšin, kteří se odmítají očkovat.

Některé britské puby otevřou již příští pondělí, dosud však půjde pouze o podniky se zahrádkou a v omezené kapacitě. Pokud vůbec dojde na certifikáty v hospodách, nebude to dříve než v polovině května. Tehdy totiž otevře zbytek sektoru. Podle hospodských by mohla být největší komplikací neodpovídající kvalifikace jejich personálu – na rozdíl například od vyhazovačů v klubech totiž nejsou trénováni na situace, kdy musí potenciálně agresivnímu pijanovi odepřít vstup do zařízení.

Testy dvakrát týdně

Vzhledem k tomu, že očkována byla již téměř polovina britské populace a onemocnění prodělaly více než 4 miliony lidí, měl by být vakcinační certifikát všeobecně dobře dostupný. Pro ty, kteří dosud neměli možnost se nechat očkovat nebo nemají protilátky, je připraveno nové schéma testování. Od pátku bude mít každý dospělý Angličan nárok na 2 rychlotesty týdně.



Podle informací na stránkách britské vlády bylo již včera možné zažádat o dvě sady antigenních testů po sedmi testech. Úřady pak zaslaly testovací soupravy přímo do bydliště žadatele nebo do nedaleko ležící lékárny. Podmínkou bylo, že žadateli musí být přes osmnáct let, nemá příznaky koronaviru či že se nemůže nechat otestovat v práci.

Prostřednictvím testů, které probíhají ze stěru z nosní sliznice (v anglickém prostředí nazývaných testy laterálního toku či LFT), se již v uplynulých týdnech testovaly žáci v základních a středních školách. Potřebný výtěr si vzájemně prováděly samotné děti, což bylo v minulosti terčem kritiky: děti, jež se těší na svůj obnovený kontakt s kamarády, prý mají stěží motivaci k tomu, aby si test provedly správně – tj. „do vyhrknutí slz“.

Ve Spojeném království se následně řešila i samotná efektivita LFT testů. Podle nedávné studie nevládního institutu Cochrane totiž nezaznamenají ani 60 procent asymptomatických případů. Hojně diskutované jsou navíc takzvané „falešné“ pozitivní výsledky.