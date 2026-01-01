„Byla to jatka.“ Svědci popisují ohnivé inferno v baru, o příčině mají jasno

„Známí mi vyprávěli o mladých lidech, kteří vyšli z toho podniku celí od krve. Někteří bez oblečení. Opravdová jatka. Celá oblast je úplně uzavřená, je tam plno policie a záchranářů,“ uvedla pro agenturu AFP Michela Risová, která má v Crans-Montaně dům a pravidelně tam tráví dovolenou.
„Slyšela jsem, že začal hořet strop. Sprinklery selhaly, ale jsou to jen dílčí informace z doslechu. Nikdo zatím opravdu nemůže říct, co se stalo,“ dodává rozrušená žena, která se o tragédii dozvěděla ráno od vyděšených příbuzných. Mezi nezvěstnými je prý skupina patnácti lyžařských instruktorů, kteří měli v baru La Constellation na Silvestra rezervaci.
„Na sjezdovkách se nemluví o ničem jiném. Několik lyžařských instruktorů se stále neozvalo. Patnáct z nich mělo určitě zarezervovaný stůl v podniku. Mnozí z nich jsou Italové, ale v tuto chvíli jsou informace velmi roztříštěné a zmatené,“ dodává Risová.
Švýcarské úřady v reakci na neštěstí vyzvaly lyžaře k opatrnosti, protože nemocnice jsou plné. „I tady na sjezdovkách to pořád opakují. Všechny nemocnice v oblasti jsou v pohotovosti, ale do pohotovosti byla uvedena zdravotnická zařízení po celé zemi,“ potvrzuje zprávy, že vážně popálených obětí se musely zhostit i nemocnice v okolních kantonech.
O příčině požáru se stále spekuluje. Terorismus nebo úmyslné žhářství už policie vyloučila, nejspíše šlo o nešťastnou náhodu či nedbalost. Dvě francouzské návštěvnice baru pro BFM TV uvedly, že tragédii způsobila pyrotechnická svíčka zapíchnutá do lahve od šampaňského.
Svíce prý zapálila dřevěný strop nočního klubu, který se nachází v suterénu pod barem. „Jedna byla příliš blízko u stropu, který se vzňal. Během několika desítek sekund celý klub vzplanul. Všichni jsme vyběhli ven a křičeli jsme,“ popsaly paniku v klubu. „Jeden číšník vylezl na ramena druhého číšníka. V ruce držel svíci. Byla velmi blízko stropu, a strop během pár minut chytil,“ dodal další svědek.
Vyšetřování se nepochybně zaměří i na protipožární opatření. Jak se mohl oheň rozšířit tak rychle? Byla bezpečnostní opatření dostatečná? „Únikové dveře byly pro všechny přítomné příliš malé. Někdo rozbil okno, aby lidé mohli utéct,“ vuedli někteří svědci. „Schodiště, které vedlo ven z diskotéky, bylo extrémně úzké. Lidé se nahrnuli v obrovské vlně. Podařilo se nám utéct na poslední chvíli,“ dodala další žena.
Italský list La Repubblica uvádí, že bar Le Constellation založil v roce před deseti lety francouzský pár původem z Korsiky, který převzal tehdy zchátralou budovu a kompletně ji zrekonstruoval. Bar byl považován za trendy místo pro après-ski a noční život, pravidelně zde hráli DJové a chodili sem hlavně mladí lidé.
Z klubu v suterénu však vedla pouze jedna úniková cesta. Podnik byl navíc vybaven dřevěnými prvky, takže se v případě požáru rychle změnil v ohnivou past. Po požáru okamžitě zmizely stránky podniku na Facebooku a Instagramu, na Googlu je označený jako „dočasně uzavřený“.
Záchranáři prý dorazili během několika minut, zdravotnické vrtulníky okamžitě v rámci regionálního systému poslala i Itálie a Francie. „Zavolali nám za úsvitu, přepravovali jsme vážně zraněné pacienty,“ popsal pro deník La Repubblica záchranář Valerio Segor ze sousedního italského regionu Valle d’Aosta.
„Byly potřeba vrtulníky, které jsou schopné létat v náročných podmínkách. Zavolali nám v šest a za čtyřicet minut jsme už byli ve vzduchu.“
Tragický požár vypukl v populárním baru Le Constallation asi hodinu a půl po půlnoci. O život přišly desítky lidí, podle švýcarského listu Blick jich je minimálně 47. Dalších sto lidí utrpělo zranění. Část obětí podle policie tvoří cizinci.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz