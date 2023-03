Analýza

Do blízkého vesmíru zamířila kosmická loď Crew Dragon. Vynesla ji raketa Falcon 9 soukromé společnosti SpaceX. Není to tak dávno, kdy na sebe poutala nosná raketa schopnost přistát po splnění úkolu. To byla malá revoluce v kosmonautice, jelikož do té doby nosné rakety byly něco jako „letadlo na jedno použití“: ekonomická absurdnost vyplývá z těchto tří slov.