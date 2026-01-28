Rusko přišlo o 1,2 milionu vojáků, tvrdí zpráva. Kreml hrozivou bilanci odmítá

  12:25aktualizováno  12:25
Zpráva washingtonského Střediska pro strategická a mezinárodní studia (CSIS) uvádí, že Rusko od rozpoutání války proti Ukrajině v únoru 2022 přišlo o 1,2 milionu vojáků. To je více než kterákoli velmoc v jakékoli válce od druhé světové války. Kreml tato čísla odmítl.
Mrtví vojáci po ukrajinském úderu ve vojenském výcvikovém prostoru u okupované...

Mrtví vojáci po ukrajinském úderu ve vojenském výcvikovém prostoru u okupované Volnovachy v Doněcké oblasti (21. února 2024) | foto: Nexta

Pohřeb ruských vojáků v Luhanské oblasti na Ukrajině (6. července 2024)
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov (26. května 2025)
Mrtvý ruský voják o berli
Desítky rakví na záběrech pořízených v ruském Rostově na Donu (5. února 2024)
30 fotografií

Zpráva CSIS odhaduje, že při současném tempu by ruské a ukrajinské ztráty mohly do jara 2026 dosáhnout dvou milionů vojáků.

Poté, co se ruské síly v roce 2024 chopily iniciativy, postupovaly ve svých nejvýznamnějších ofenzivách průměrnou rychlostí 15 až 70 metrů za den, což je pomaleji než téměř jakákoli velká útočná kampaň v jakékoli válce za poslední století, uvádí CSIS.

Zároveň upozorňuje, že ruská válečná ekonomika je pod rostoucím tlakem, výroba klesá, růst se v roce 2025 zpomalil o 0,6 procenta, a neexistují globálně konkurenceschopné technologické firmy, které by pomohly zvýšit dlouhodobou produktivitu.

Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov uvedl, že takové zprávy by neměly být pokládány za spolehlivé.

Pod pojmem „ztráty“ jsou obvykle zahrnováni nejen zabití, ale také těžce zranění a zajatí vojáci. Ani Moskva, ani Kyjev – až na výjimky – vlastní ztráty nezveřejňují.

