Zpráva CSIS odhaduje, že při současném tempu by ruské a ukrajinské ztráty mohly do jara 2026 dosáhnout dvou milionů vojáků.
Poté, co se ruské síly v roce 2024 chopily iniciativy, postupovaly ve svých nejvýznamnějších ofenzivách průměrnou rychlostí 15 až 70 metrů za den, což je pomaleji než téměř jakákoli velká útočná kampaň v jakékoli válce za poslední století, uvádí CSIS.
Zároveň upozorňuje, že ruská válečná ekonomika je pod rostoucím tlakem, výroba klesá, růst se v roce 2025 zpomalil o 0,6 procenta, a neexistují globálně konkurenceschopné technologické firmy, které by pomohly zvýšit dlouhodobou produktivitu.
Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov uvedl, že takové zprávy by neměly být pokládány za spolehlivé.
Pod pojmem „ztráty“ jsou obvykle zahrnováni nejen zabití, ale také těžce zranění a zajatí vojáci. Ani Moskva, ani Kyjev – až na výjimky – vlastní ztráty nezveřejňují.