Nejvíce jsou válkami a boji zasaženy děti v Africe a na Blízkém východě, oznámila nevládní organizace Save the Children.
Počet dětí žijících v konfliktních zónách se za deset let zvýšil o více než polovinu. V roce 2015 jich bylo 378 milionů, minulý rok už 589 milionů, z toho 260 milionů v Africe a 67 milionů na Blízkém východě.
„Tato rekordně vysoká čísla jsou neúprosnou připomínkou toho, že konflikty ničí každodenní život, vzdělávání, zdraví a vyhlídky do budoucna stovek milionů dětí,“ uvedla Gudrun Ostbyová z norského mírového institutu PRIO, z jehož statistik Save the Children vychází.
Téměř třetina všech útoků a případů násilí páchaného proti dětem, které byly loni na celém světě zaznamenány, se stala na palestinských územích. Podle organizace to bylo skoro 12 500 případů, převážně útoků na školy a nemocnice.
Organizace konfliktní zónu definuje jako oblast v okruhu 50 kilometrů od místa, kde došlo alespoň k jednomu ozbrojenému útoku.