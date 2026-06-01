Čtvrtý zářez. Francie zadržela v Atlantiku tanker plující z Ruska, ukázala záběry

„Je nepřijatelné, aby lodě obcházely mezinárodní sankce, porušovaly námořní právo a financovaly válku, kterou Rusko již více než čtyři roky vede proti Ukrajině,“ uvedl Macron v příspěvku, ve kterém zveřejnil také několik záběrů ze zadržení tankeru.
„Tyto lodě, které nedodržují nejzákladnější pravidla námořní plavby, rovněž představují hrozbu pro životní prostředí a pro bezpečnost všech,“ doplnil prezident.
Podle námořní prefektury pro Atlantický oceán zadrželo námořnictvo ropný tanker plující z ruského Murmansku více než 740 kilometrů západně od bretaňského pobřeží.
„Po nalodění inspekčního týmu potvrdila kontrola dokumentů podezření na neoprávněné vyvěšení vlajky,“ uvedla prefektura. Námořnictvo podle ní nyní loď eskortuje do kotviště k dalšímu ověření a případ byl oznámen státnímu zástupci v Brestu. Název plavidla úřad neupřesnil.
AFP připomíná, že Francie v září minulého roku zadržela u pobřeží Bretaně loď Boracay. Od začátku letošního roku zadrželo francouzské námořnictvo dvě lodě ve Středozemním moři. Všechna tři plavidla mohla odplout po zaplacení pokut.
Francie 8. dubna oznámila, že chce zdvojnásobit pokuty a tresty pro lodě, které neplují pod svou vlajkou. Lodě ve stínové flotile běžně mění vlajky, aby se vyhnuly sledování a pozornosti úřadů. Francie tyto praktiky, stejně jako neuposlechnutí výzvy úřadů k zastavení plavby, chce trestat až dvouletým vězením a pokutou 300 000 eur (7,3 milionu Kč). Postih by se týkal vlastníka, provozovatele, případně jiné osoby, která má nad plavidlem právní odpovědnost. Očekává se, že poslanci návrh zákona schválí do léta.
Také Londýn přislíbil, že bude zasahovat proti lodím spojeným se sankcemi proti Rusku. Britský premiér Keir Starmer v březnu oznámil, že udělil armádě povolení k provádění kontrol na palubách patřících do stínové flotily. Údaje o lodní dopravě však ukazují, že britskými vodami nadále proplouvají desítky sankcionovaných lodí spojených s Moskvou.