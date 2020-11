Čtyři francouzští policisté čelí obvinění kvůli napadení černocha. Muž údajně neměl nasazenou roušku

Paříž Francouzská policie postavila ve čtvrtek mimo službu čtyři policisty, kteří v Paříži v sobotu večer fyzicky napadli hudebního producenta černé pleti a údajně použili i rasistické urážky. Celý incident zachytila bezpečnostní kamera a producent podal žalobu. K rychlému vyšetření kauzy vyzval ministr vnitra Gérald Darmanin, podle kterého by v případě usvědčení měla čtveřice policii opustit. Chování policistů už začala vyšetřovat pařížská prokuratura, píší francouzská média.

Policisté původně odmítali, že by pochybili. Napadený Michel Zecler tvrdí, že mu nadávali „černá špíno“. Videozáznam napadení zveřejnil na sociálních sítích server Loopsider. Úkolem Generální inspekce státní policie (IGPN) je teď porovnat výpověď napadeného jedenačtyřicetiletého producenta a sousedů, kteří zavolali kvůli zvukům rvačky policii, se zápisem samotných policistů o incidentu.



Policie nejprve mimo službu postavila tři policisty. Později stejně zakročila i proti dalšímu, který dorazil na místo napadení Zeclera jako posila a vhodil do budovy, v jejímž vstupu se incident odehrál, slzný plyn. Podle agentury AFP se trojice policistů pokusila černošského producenta zadržet, protože neměl na ústech roušku.

Loopsider @Loopsidernews Ça s'est passé samedi à Paris. 15 minutes de coups et d'insultes racistes. La folle scène de violences policières que nous révélons est tout simplement inouie et édifiante. Il faut la regarder jusqu'au bout pour mesurer toute l'ampleur du problème. https://t.co/vV00dOtmsg oblíbit odpovědět

Zeclera původně vzali do vazby kvůli obvinění z trestného činu napadení veřejného činitele, v úterý ale prokuratura kvalifikaci činu změnila a zahájila vyšetřování policistů kvůli násilí spáchanému veřejným činitelem a zfalšování úředního dokumentu. „Pokud bychom neměli videa, můj klient nyní mohl být ve vězení,“ uvedla Zeclerova právní zástupkyně Hafida El Aliová.



Ministr vnitra Gérald Darmanin stanici France 2 řekl, že bude požadovat propuštění policistů, pokud se prokáže, že pochybili. Podle něj „pošpinili republikánskou uniformu“. Pařížského policejního prefekta Didiera Lallementa, který čelí výzvám k rezignaci, ministr podpořil.

Policejní násilí je ve Francii v poslední době častým předmětem veřejné debaty. V úterý 24. listopadu poslanci v prvním čtení schválili návrh kontroverzního zákona, který by umožnil postihovat osoby, které se „zlým úmyslem“ zveřejní obrázky příslušníků ozbrojených sil, podle kterých by mohli být identifikováni, píše list Le Monde. Za porušení zákona by hrozil trest až jeden rok vězení a pokuta 45 000 eur (1,2 milionu korun). Proti návrhu zákona se staví zejména novináři a lidskoprávní aktivisté.

Premiér Jean Castex dnes večer oznámil, že ustaví „nezávislou komisi“, která by měla navrhnout nové znění kontroverzní části bezpečnostního zákona, jež se týká fotografování a filmování policistů. Nový návrh by měl být hotov nejpozději v lednu, kdy se předloha dostane na program jednání francouzského Senátu.