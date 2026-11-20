„Toto zneužívání mě stálo můj život tak, jak jsem ho znala. Člověk, kterému jsem věřila nejvíce na světě, mě zradil tím nejotřesnějším způsobem,“ řekla před soudní budovou 49letá matka tří dětí Youngová, která se stejně jako Pelicotová vzdala svého práva na zachování anonymity.
Tehdejší manžel jí podával omamné látky a nabízel ji na webových stránkách jako Craigslist, Grinder a Fab Swingers po dobu 13 let.
Padesátiletý Young, bývalý zastupitel města Swindon za Konzervativní stranu, se už v lednu přiznal k více než 50 trestným činům spáchaným na své bývalé manželce, včetně 11 případů znásilnění, pořizování záznamů zneužívání a jejich zveřejňování na internetu.
Policie Youngovy zločiny odhalila v roce 2024 poté, co ji k němu dovedl internetový účet, který zveřejňoval záběry sexuálního zneužívání zvířat. Policisté zabavili jeho elektronická zařízení, na nichž našli i záznamy zachycující sexuální zneužívání Youngové.
Porota nyní shledala 48letého Normana Macksoniho vinným ze znásilnění, 62letého Richarda Wilkinse ze znásilnění a napadení s penetrací, 32letého Connora Sandersona-Doylea z napadení s penetrací a sexuálního dotýkání a Mohammeda Hassana ze sexuálního dotýkání.
Soudce Pushpinder Saini uvedl, že těmto čtyřem mužům hrozí značné tresty odnětí svobody, a ocenil Youngovou za její „úžasnou statečnost během tohoto řízení“.
Další obviněný, 47letý Dean Hamilton, se přiznal k napadení s penetrací, dalšímu sexuálnímu napadení a znásilnění.
Případ připomněl soudní proces s Francouzem Dominiquem Pelicotem. Ten byl v roce 2024 uznán vinným, že po léta omamoval svou tehdejší manželku Gisèle a zval k ní muže, kteří ji znásilňovali, když byla v bezvědomí. Ze sexuálního zneužívání Pelicotové bylo odsouzeno dalších 50 mužů. Jejich tresty se pohybovaly od tří do 15 let odnětí svobody, zatímco Pelicot byl odsouzen ke 20 letům vězení.